Кабмін віддав Юзівську площу скандальній Yuzgaz

Кабінет міністрів схвалив передачу 90% прав і обов'язків ТОВ "Надра Юзівська" в угоді про розподіл продукції по Юзівській площі на користь компанії Yuzgaz B.V. з інвестором-оператором проекту в особі словацької компанії Nafta.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з пояснювальною запискою до проекту розпорядження, Nafta надала гарантію 100%-го забезпечення зобов'язань Yuzgaz, яка покриє фінансування пошукових робіт на суму 200 млн доларів (буріння 15 свердловин).

Материнською компанією Nafta є центрально-європейський холдинг Energeticky a Prumyslovy Holding, a.s. (EPH), 94% якого володіє чеський бізнесмен Даніель Кржетінскій.

В кінці липня 2016 року конкурсна комісія, сформована з представників уряду та "Надра Юзівська", визнала "Yuzgas B.V." переможцем відбору для участі в СПР з видобутку газу на Юзівській площі. "Yuzgas B.V." була створена за місяць до того.

Роботу конкурсної комісії з відбору інвестора Юзівської площі курував радник міністра енергетики Володимир Ігнащенко. Він прописаний у Києві в сусідній квартирі з нардепом Ігорем Кононенком, журналісти зафіксували їх зустріч у аеропорту.

У підсумку Кабмін протокольним рішенням відмовив компанії в участі в УРП. Yuzgaz звернулася в суди, які визнали відмову уряду незаконною.

Yuzgaz B.V. була спеціально заснована фондом прямих інвестицій Emerstone Energy для участі в конкурсі з проекту розвідки і видобутку вуглеводнів в межах ділянки Юзівська на умовах угоди про розподіл продукції з урядом України.

Emerstone Energy входить в Emerstone Capital Partners бізнесмена Ярослава Кінаха.

За словами Кінаха, фонд розпоряджається грошима закордонних інвесторів, але імена їх тримає у секреті.

Наразі відомо, що раніше він був членом наглядової ради компанії "XXI століття" та одним з організаторів ІPO компанії на Лондонській біржі. Лід-менеджером того розміщення виступав ІNG Bank, у якому за цей напрямок відповідав Макар Пасенюк.

Юзівська ділянка площею 7886 кв. км розташована в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території Донецької та Харківської областей.

За оцінками "Надра України", потенціал Юзівської площі перевищує 3 трлн куб м умовного пального, а базовий сценарій її розробки передбачає вихід на щорічний видобуток в 10 млрд куб. м, оптимістичний - в 20 млрд куб. м.