В Ощадбанку готуються до спроб Росії уникнути виплати 1,3 мільярда доларів

Рішення міжнародного арбітражу про компенсацію Росією збитків Ощадбанку у 1,3 мільярда доларів у зв'язку з втраченими в Криму інвестиціями вимагає багато часу для реалізації.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

"Заяви з боку РФ про те, що вона не визнає рішення арбітражного суду, є безпідставними та, переконаний, не будуть ефективними у разі подання Росією позову про скасування рішення. Після винесення рішення 26 листопада у нас жодної комунікації з російською стороною не було. Ми розуміємо, яким може бути їхній наступний крок і готуємося до нього", — сказав ЕП голова правління Ощадбанку Андрій Пишний.

І Пишний, і опитані ЕП юристи визнають: рішення суду — це переломний момент в суперечці, але коли справа стосується виплати компенсації, то аж ніяк не завершальний.

За словами адвоката, керуючого партнера АО "Супрема Лекс" Віктора Мороза, Нью-Йоркська Конвенція дозволяє Ощадбанку в майбутньому піти двома шляхами.

Перший — шукати майно РФ або російських державних компаній у інших державах, накладати на них арешт і реалізовувати з торгів для погашення заборгованості.

Другий - замінити кредитора у відносинах з РФ з іноземними контрагентами, де Росія виступає кредитором.

За словами Мороза, обидва варіанти можуть вимагати багато часу для їх реалізації, однак можуть привести до того, що рішення буде виконане.

Нагадаємо, 26 листопада Арбітражний трибунал у Парижі виніс вердикт на користь Ощадбанку — стягнути з Російської Федерації збитки, які поніс банк внаслідок анексії Криму, у розмірі 1,3 млрд доларів.

Російське Мінінстерство юстиції заявило, що Російська Федерація не визнає рішення міжнародного арбітражу і не буде компенсовувати збитки Ощадбанку. Аргумент росіян — "відсутність у арбітражу юрисдикції на розгляд позову".

Про судовий процес та його наслідки читайте у статті: Бонжур, Москво. Як Ощадбанк може змусити Росію заплатити 1,3 мільярда

Економічна правда