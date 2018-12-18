Кабмін поділив ДФС на дві служби

Кабінет міністрів України схвалив з доопрацюванням постанову про реорганізацію Державної фіскальної служби (ДФС) шляхом поділу на Державну податкову і Державну митну служби.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Проект постанови передбачає поділ ДФС на Державну податкову службу (до складу якої входитимуть підрозділи податкової міліції) і Державну митну службу як окремі центральні органи виконавчої влади.

Конкурс на керівників Державної податкової і Державної митної служби проведуть протягом трьох місяців після затвердження постанови Кабміну.

Кабінет міністрів спрямовуватиме та координуватиме діяльність цих служб через Міністра фінансів України. Для реорганізації ДФС створять комісію, яку очолить заступник міністра фінансів Сергій Верланов.

"Поділ ДФС на дві служби є важливим кроком на шляху до побудови якісної системи адміністрування податків і зборів. Реформа ДФС створить підґрунтя для демілітаризації податкових органів, покращить якість сервісів, які надаються платникам податків, підвищить прозорість та підзвітність роботи податкових та митних органів", – сказав Верланов.

Постанова враховує рекомендації Міжнародного валютного фонду та завдання, визначені "Середньостроковим планом пріоритетних дій Уряду" до 2020 року.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що посилення заходів для боротьби з тіньовими схемами на митниці приносить у бюджет 300-400 млн гривень щоденно.

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Економічна правда