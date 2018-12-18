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В НБУ порівняли доходи українців у 2013 та 2018 роках

Вівторок, 18 грудня 2018, 10:05

У першому півріччі 2018 року реальний наявний дохід населення становив 82% від рівня 2013 року.

Про це йдеться у "Звіті про фінансову стабільність" Національного банку.

У 2018 році фінансовий стан домогосподарств продовжував поліпшуватися. У І півріччі 2018 року реальний наявний дохід населення зріс на 9,8% р/р, але поки становить 82% від рівня 2013 року.

 

Зростання реального наявного доходу прискорилося завдяки перегляду заробітних плат, соціальних виплат, збільшенню заробітків трудових мігрантів та уповільненню інфляції.

Основний рушій зростання – заробітна плата. Вона збільшилася на 26%. Мінімальна ЗП зросла на 16%, тож цього року її вплив на динаміку середньої зарплати незначний.

Також, усе ще висока інфляція призвела до того, що реальний наявний дохід частини населення з низькими зарплатами виріс помірно.

Обсяг зарплати, отриманої українцями за кордоном, збільшився на 43% р/р. Проте у 2018 році темпи приросту кількості трудових мігрантів з України вповільнюються, зокрема через насичення ринку Польщі.

"Тенденція зростання реального наявного доходу збережеться й надалі. За дев’ять місяців реальна зарплата збільшилася на 13% р/р, зокрема у ІІІ кварталі – майже на 15% р/р, тож за повний рік темп її приросту, ймовірно, становитиме близько 13%", - йдеться у звіті.

 

На думку фахівців НБУ, у 2019 році можливе уповільнення реальних доходів населення через нижчі темпи зростання ВВП та жорсткішу фіскальну політику, що обмежуватиме зростання зарплат у бюджетній сфері.

"Платоспроможність домогосподарств підвищилася, а відносне боргове навантаження на них знизилося", - резюмують у НБУ.

Зазначається, що депозитна база банків зростала, але нижчим темпом, ніж кредитування.

 

Економічна правда

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