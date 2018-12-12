Новини дня: про Насірова, пенсії, пенсійний вік та євробляхи
Про що всі говорили сьогодні?
Про Насірова. Він заявив, що продовжить роботу в ДФС.
А Маркарова розповіла, коли представить реформу Державної фіскальної служби.
Про банк Жеваго. З нього незаконно вивели 5 мільярдів гривень, надавши кредити низці компаній.
Про пенсійний вік. В Світовому банку стверджують, що зростання пенсійного віку не уникнути.
Про самі пенсії. З 1 березня 2019 року перерахунок пенсій буде відбуватися автоматично.
Про євробляхи. Митниця не буде втручатися в оцінку вартості "євроблях" при розмитненні.
Про "Нафтогаз". НАК "Нафтогаз України" намагається залучити американські суди до спору з російським "Газпромом" щодо стягнення з нього 2,6 мільярда доларів відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу.
Про торгівельну війну. Китай погодився на перший крок у припиненні торговельної війни з США.
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