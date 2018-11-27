Новини дня: про банкрутство "дочки" ВТБ, нового топ-менеджера "Нафтогазу" та "євробляхи"

Про банкрутство "дочки" ВТБ, нового топ-менеджера "Нафтогазу" та "євробляхи".

Про співпрацю з МВФ. Міжнародний валютний фонд заявляє про відсутність юридичних обмежень для продовження співпраці з Україною під час воєнного стану.

Про нового топ-менеджера "Нафтогазу". Керівником інтегрованого газового бізнесу "Нафтогазу" буде призначено Андрія Фаворова, який до недавнього часу був директором і керівним партнером компанії "Енергетичні ресурси України".

Про об'єднання EVO і Rozetka. Маркетплейси EVO і Rozetka завершили операцію зі створення об'єднаної компанії.

Про "чорну п’ятницю". За підсумками традиційного дня розпродажів "Чорної п’ятниці" через мережу торгових терміналів ПриватБанку було оплачено 3,2 млн покупок на суму понад 1 млрд гривень.

Про зменшення суми у платіжці. Українці можуть перерахувати свої платіжки за газ за жовтень і зменшити суму виплати.

Про "євробляхи". На Чернівецькій митниці ДФС розмитнили перше авто на іноземній реєстрації за новим законом.

Про банкрутство "дочки" ВТБ. Національний банк України відніс "ВТБ Банк" до категорії неплатоспроможних.

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