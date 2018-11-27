Українська "дочка" російського "ВТБ банку" – банкрут

Національний банк України відніс "ВТБ Банк" до категорії неплатоспроможних.

Про це ЕП повідомив співрозмовник на банківському ринку.

"Регулятор відніс "ВТБ" до категорії неплатоспроможних. У середу зранку буде введена тимчасова адміністрація", - повідомив співрозмовник.

ВТБ — найбільша фінансова група РФ, яку контролює уряд Росії.

Підрозділи ВТБ є по всьому світу, а сама група входила до переліку 500 найбільших компаній світу за версією Financial Times (FT Global 500).

В Україні свою експансію група почала у 2005 році. У 2006 році ВТБ придбав у Петра Порошенка банк "Мрія", який на той час входив до групи великих.

Чотири роки тому російський ВТБ банк був одним з найсильніших гравців українського ринку з великими промисловими клієнтами, а його активи перевищували 30 млрд грн.

Нагадаємо, 5 листопада "ВТБ Банк" був змушений ввести комісії та ліміти на зняття готівки, що спрямовано на стримування відтоку коштів клієнтів.

Раніше повідомлялося, що апеляційний суд Києва наклав арешт на акції дочірніх підприємств "ВТБ", "Промінвестбанку" та "Сбербанку". Позивачами виступили близько 18 українських компаній і колишній керівник націоналізованого "Приватбанку" Олександр Дубілет, які заявили про втрату своїх активів в Криму після окупації Росією.

Банки одразу подали касаційні скарги на рішення Апеляційного суду Києва про арешт їхніх акцій.

Напередодні ВТБ пригрозив подати до міжнародного суду на Петра Порошенка.

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Економічна правда