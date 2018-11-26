МВФ не припинятиме співпрацю з Україною, попри воєнний стан
Міжнародний валютний фонд заявляє про відсутність юридичних обмежень для продовження співпраці з Україною під час воєнного стану.
Відповідну заяву в понеділок у Києві зробив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.
"Ми спостерігаємо за останніми подіями, включно із введенням воєнного стану, і сподіваємося на невідкладну деескалацію поточної ситуації", - заявив Люнгман.
"МВФ не має юридичних обмежень щодо продовження співпраці з Україною у цій ситуації", - додав він.
Раніше Верховна Рада затвердила указ президента Петра Порошенка про введення воєнного стану з 28 листопада.
За процедурою, пропозицію запровадити воєнний стан президенту подала Рада нацбезпеки і оборони.
Таке рішення було ухвалене через атаку Росії у Чорному морі, яка завершилась захопленням 3 українських кораблів та 23 моряків.
Нагадаємо, у жовтні Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by, яка замінить програму розширеного фінансування, що завершується у березні 2019 року.
Детальніше читайте у статті на ЕП: Нова програма МВФ: які зобов’язання взяла на себе Україна
Економічна правда
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