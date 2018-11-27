В Україні розмитнили першу "євробляху" за новим законом

На Чернівецькій митниці ДФС розмитнили перше авто на іноземній реєстрації за новим законом.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила речник Державної фіскальної служби Наталя Нєпряхіна.

За її словами, Чернівецька митниця ДФС оформила легковий автомобіль з дизельним двигуном Renault Laguna 2004 року випуску з німецькою реєстрацією.

"Громадянин України сплатив до бюджету понад 49,3 тис гривень. До 25 листопада, коли вступив в силу Закон, він би взагалі не зміг її ввезти через заборону до митного оформлення автомобілів старше 8 років", - написала вона.

"Крім того, 90 календарних днів з дня набрання чинності Закону базова ставка акцизного податку розраховується з 50%-вою знижкою із застосуванням коефіцієнтів в залежності від об’єму двигуна та віку ТЗ", - нагадала речник ДФС.

"Таким чином, якби Renault Laguna оформлювалася через три місяці, то митні платежі склали б 83,8 тисяч гривень. Таким чином, економія - 34,5 тисяч гривень", - підсумувала вона.

Нагадаємо, 25 листопада набули чинності закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.

Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.

Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

Раніше ЕП описувала зміни, передбачені законами.

Читайте також: "Євробляхи" в законі. Відповіді на найпоширеніші запитання

Економічна правда