В Україні розмитнили першу "євробляху" за новим законом
На Чернівецькій митниці ДФС розмитнили перше авто на іноземній реєстрації за новим законом.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила речник Державної фіскальної служби Наталя Нєпряхіна.
За її словами, Чернівецька митниця ДФС оформила легковий автомобіль з дизельним двигуном Renault Laguna 2004 року випуску з німецькою реєстрацією.
"Громадянин України сплатив до бюджету понад 49,3 тис гривень. До 25 листопада, коли вступив в силу Закон, він би взагалі не зміг її ввезти через заборону до митного оформлення автомобілів старше 8 років", - написала вона.
"Крім того, 90 календарних днів з дня набрання чинності Закону базова ставка акцизного податку розраховується з 50%-вою знижкою із застосуванням коефіцієнтів в залежності від об’єму двигуна та віку ТЗ", - нагадала речник ДФС.
"Таким чином, якби Renault Laguna оформлювалася через три місяці, то митні платежі склали б 83,8 тисяч гривень. Таким чином, економія - 34,5 тисяч гривень", - підсумувала вона.
Нагадаємо, 25 листопада набули чинності закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами.
Один з них передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення авто, який буде зменшений.
Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.
Раніше ЕП описувала зміни, передбачені законами.
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Економічна правда
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