"Нафтогаз" визначився з керівником газового напряму
Керівником інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" буде призначено Андрія Фаворова, який до недавнього часу був директором і керівним партнером компанії "Енергетичні ресурси України" (ЕРУ).
Про це повідомляє "Нафтогаз".
Фаворов опікуватиметься питаннями видобутку газу, оптової торгівлі та роздрібного продажу газу.
"Нафтогаз прокладає фарватер змін у нашій країні. Це складна задача, але, працюючи у Нафтогазі, можна зробити багато, щоб змінити ситуацію в Україні на краще. Саме тому я з радістю прийняв пропозицію увійти до команди Нафтогазу", — цитує Фаворова прес-служба "Нафтогазу".
Зазначається, що задля уникнення конфлікту інтересів Фаворов продає свою частку в компанії "ЕРУ" решті партнерів та вже склав повноваження з управління підприємством.
Фаворов з вересня 2010 року до липня 2014 року займав посаду комерційного директора енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, з травня 2009 року по липень 2010 року – директора з розвитку бізнесу в компанії ContourGlobal (Київ).
До того він також працював на керівних позиціях в AES Corporation. Фаворов в 2005 році отримав ступінь магістра з управління бізнесом в Georgetown University (Вашингтон).
Співвласниками компанії "Енергетичні ресурси України", створеної влітку 2014 року, є Андрій Фаворов, Дейл Перрі та Ярослав Мудрий.
Нагадаємо, у 2017 році компанія групи "ЕРУ" домовилася з Фондом державного майна про запуск "Одеського припортового заводу" на умовах давальницької схеми (завод виробляє для приватного трейдера добрива, працюючи на його сировині - ЕП).
Продавцем виробленого з сировини "ЕРУ" карбаміду тоді стала фірма "Агро газ трейдинг", пов’язана з помічником колишнього голови Фонду держмайна Ігоря Білоуса.
Більше детально про це читайте у матеріалі: Адміністрація резидента: кого годує Одеський припортовий завод
Економічна правда
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