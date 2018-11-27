"Нафтогаз" визначився з керівником газового напряму

Керівником інтегрованого газового бізнесу НАК "Нафтогаз України" буде призначено Андрія Фаворова, який до недавнього часу був директором і керівним партнером компанії "Енергетичні ресурси України" (ЕРУ).

Про це повідомляє "Нафтогаз".

Фаворов опікуватиметься питаннями видобутку газу, оптової торгівлі та роздрібного продажу газу.

"Нафтогаз прокладає фарватер змін у нашій країні. Це складна задача, але, працюючи у Нафтогазі, можна зробити багато, щоб змінити ситуацію в Україні на краще. Саме тому я з радістю прийняв пропозицію увійти до команди Нафтогазу", — цитує Фаворова прес-служба "Нафтогазу".

Зазначається, що задля уникнення конфлікту інтересів Фаворов продає свою частку в компанії "ЕРУ" решті партнерів та вже склав повноваження з управління підприємством.

Фаворов з вересня 2010 року до липня 2014 року займав посаду комерційного директора енергохолдингу ДТЕК Ріната Ахметова, з травня 2009 року по липень 2010 року – директора з розвитку бізнесу в компанії ContourGlobal (Київ).

До того він також працював на керівних позиціях в AES Corporation. Фаворов в 2005 році отримав ступінь магістра з управління бізнесом в Georgetown University (Вашингтон).

Співвласниками компанії "Енергетичні ресурси України", створеної влітку 2014 року, є Андрій Фаворов, Дейл Перрі та Ярослав Мудрий.

Нагадаємо, у 2017 році компанія групи "ЕРУ" домовилася з Фондом державного майна про запуск "Одеського припортового заводу" на умовах давальницької схеми (завод виробляє для приватного трейдера добрива, працюючи на його сировині - ЕП).

Продавцем виробленого з сировини "ЕРУ" карбаміду тоді стала фірма "Агро газ трейдинг", пов’язана з помічником колишнього голови Фонду держмайна Ігоря Білоуса.

Більше детально про це читайте у матеріалі: Адміністрація резидента: кого годує Одеський припортовий завод

Економічна правда