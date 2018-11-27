Як перерахувати платіжку за газ за жовтень. Інструкція для споживача

Українці можуть перерахувати свої платіжки за газ за жовтень і зменшити суму виплати.

Як це зробити, пояснив заступник начальника департаменту енергоефективності НАК "Нафтогаз України" Олексій Хабатюк.

Раніше ЕП повідомляла, що Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг заборонила операторам газорозподільної системи проводити донарахування в платіжки за природний газ.

Проте відкритим залишається питання, як це можна зробити. Нижче інструкція, яка пояснює, як можна зменшити суму в платіжці.

Що робити з платіжками за газ за жовтень

1. Зверніться до вашого газзбута із скаргою та вимогою провести перерахунок за газ за жовтень.

2. Надішліть скаргу до Нацкомісії про порушення ліцензійних умов газзбутом/облгазом.

3. Оплатити рахунок за газ в тій частині/сумі, яка не оспорюється.

Наприклад, якщо в рахунку вказаний об'єм спожитого газу за лічільником в жовтні 100 м3, а з врахуванням коефіцієнту 103 м3, то сплатити ви повинні саме за 100 м3.

Зразки скарги та листа-вимоги про перерахунок плати за газ за жовтень

Скаргу можна надіслати електронною поштою box@nerc.gov.ua, звичайною поштою або кинути в скриньку Нацкомісії за цим посиланням.

За ЦИМ посиланням ви знайдете зразок листа-вимоги про перерахунок плати за газ за жовтень.

Цей лист необхідно надіслати (звичайною або електронною поштою) або особисто передати вашому постачальнику газу.

Якими документами ви можете обгрунтувати ваші дії:

Положення Правил постачання природного газу

"9. Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду".

Закон України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг".

"1. Для ефективного виконання завдань державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг регулятор:

...11) контролює додержання ліцензіатами законодавства у відповідній сфері регулювання і ліцензійних умов провадження господарської діяльності та вживає заходів до запобігання порушенням ліцензійних умов".

Положення Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам.

"4.11. Якщо споживач не погоджується з рахунком постачальника (не згоден із розрахованою сумою тощо) та збирається оскаржувати його, споживач сплачує рахунок у тій частині, що ним не оспорюється.

При цьому споживач у зручний для нього спосіб (за телефоном, визначеним на сайті постачальника, через особистий кабінет або письмово) має звернутися до постачальника за відповідними роз’ясненнями.

У разі отримання такого звернення постачальник зобов’язується невідкладно та у термін, достатній для його аналізу (не перевищуючи терміни, встановлені законодавством), надати відповідне роз’яснення чи здійснити перерахунок споживачу".

Економічна правда