Rozetka об'єдналася з EVO

Маркетплейси EVO і Rozetka завершили операцію зі створення об'єднаної компанії.

Про це повідомила прес-служба групи компаній EVO, передає "Інтерфакс-Україна".

"Завершено формальності по злиттю групи компаній EVO і найбільшого інтернет-супермаркету Rozetka. Об'єднана компанія буде створювати більше можливостей для українських підприємців на своїх платформах, а також покращувати клієнтський досвід онлайн-покупок", - йдеться в повідомленні.

Об'єднана компанія буде управлятися радою директорів, до якої увійдуть представники обох сторін.

В EVO відзначили, що глобальних змін в роботі групи не буде, всі проекти і команди продовжать свою роботу.

Раніше Антимонопольний комітет України дозволив власникам маркетплейса Rozetka отримати контроль над маркетплейсами групи компаній EVO.

Rozetka заснована в 2005 році в Києві як онлайн-магазин електроніки та побутової техніки. В наступні роки компанія трансформувалася в мультікатегорійний онлайн-супермаркет.

ТОВ "Розетка.Уа" в 2017 році збільшила виручку на 24,5% - до 6 млрд гривень, а її чистий прибуток виріс на 9,3% - до 8,91 млн гривень.

Влітку 2017 року інвестиційна компанія Horizon Capital, один з лідерів ринку private equity в Україні, повідомила про покупку міноритарного пакету акцій Rozetka.ua у Ірини та Владислава Чечоткіних, проте розмір цього пакета не оголошувався.

Основний бізнес EVO - маркетплейси. Проекти групи працюють в Україні, Білорусі, Росії, Казахстані.

У травні 2016 року електронний майданчик Prom.ua був реорганізований у групу компаній EVO.

Група реалізує B2C, B2B, B2G і C2C проекти в інтернеті. Так, у рамках EVO розвиваються проекти Prom.ua, Satu.kz, Deal.by, Bigl.ua, Zakupki.Prom.ua, Crafta.ua, Kabanchik.ua, "Вчасно", Shafa.ua.

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