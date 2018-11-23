Новини дня: про ухвалення бюджету, посилки до 100 євро, електрокари та Коломойського

Про що всі говорили сьогодні?

Про бюджет. О шостій ранку Рада нарешті ухвалила проект держбюджету на 2019 рік у другому читанні та в цілому. Здається, це був найважче прийняття за всю історію незалежної України.

Крім того Рада прийняла зміни до Податкового кодексу.

Так, наприклад, продовжили пільговий режим ввезення електрокарів ще на чотири роки, зменшили безподатковий ліміт на посилки до 100 євро, однак скасували норму про "три посилки" в одні руки.

Про Коломойського. Лондонський суд відмовився від справи Приватбанку проти Коломойського.

Приватбанк збирається оскаржувати це рішення.

Про електроенергію. Електростанції хочуть підняти тариф на 15%.

Про ціни на газ. У Мінфіні зазначили, що ціни ще обговорюються з МВФ.

Про компанії. Skoda Transportations відкрила свій перший офіс в Україні.

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Світанкові ризики. Які підводні камені містить ухвалений держбюджет

23 листопада о 6 ранку Верховна Рада прийняла проект кошторису на 2019 рік. Так рано бюджет ще не ухвалювався. Утім, в ухваленому законі є низка ризикованих показників.

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