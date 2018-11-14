OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорять сьогодні?

Про метро на Троєщину. КП "Київський метрополітен" оголосило тендер на техніко-економічне обгрунтування будівництва Подільсько-Вигурівської лінії у напрямку житлового масиву Троєщина.

Про розслідування щодо холдингу Ахметова. Антимонопольний комітет офіційно повідомив ДТЕК про намір закрити трирічне розслідування проти групи.

Про "маски-шоу" у Вінниці. Служба безпеки проводить обшуки в кешбек IT-компанії Letyshops (Вінниця), а також в квартирі директора і власника компанії Ігоря Гнатовського.

Про "борг Януковича". Росія домагається відхилення останнього з чотирьох доводів України в британському суді, вимагаючи погасити заборгованість і виплатити відсотки по облігаційній позиці, отриманій у період президентства Віктора Януковича.

Про ефект від "євроблях".Вартість нових автомобілів зменшиться в залежності від обсягу двигуна, коли набуде чинності закон про зниження акцизу на розмитнення.

Про підготовку проекту держбюджету. Кабмін передав Раді доопрацьований проект держбюджету на 2019 рік.

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Економічна правда