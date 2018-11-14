Метро на Троєщину: Оголошено тендер на проектні роботи

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КП "Київський метрополітен" оголосило тендер техніко-економічне обгрунтування будівництва Подільсько-Вигурівської лінії у напрямку житлового масиву Троєщина.

Про це йдеться на сайті публічних держзакупівель Prozorro.

"Будівництво Подільсько-Вигурівської лінії Київського метрополітену від Кільцевої дороги на житловий масив Вигурівщина-Троєщина з двома електродепо (проектні роботи. Стадія "ТЕО")", - йдеться в оголошенні.

Очікувана вартість проектних робіт становить 148,5 мільйона гривень. Проектні роботи мають завершитися до кінця 2019 року.

Початок аукціону заплановано на 30 листопада.

Раніше повідомлялося, що китайська China Railway International Group підтвердила завершення попереднього техніко-економічного обгрунтування проекту будівництва четвертої гілки метро у Києві.

Вартість будівництва оцінюють у 2 млрд доларів, при цьому 85% від прогнозованої вартості проекту пропонується забезпечити за рахунок кредиту від китайських фінансових установ.

За проектом будівництва нової лінії метрополітену її протяжність буде майже 30 км з 13-ма станціями. Також буде побудована пересадочна лінія протяжністю 1 км між кільцевою електричкою та новою четвертою лінією.

Для її експлуатації має бути споруджено два електродепо – основне "Троєщина" і друге – "Гатне". Передбачається, що будівництво триватиме 5 років. Розпочати його зможуть після добудови Подільсько-Воскресенського мосту.

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Економічна правда