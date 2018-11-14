Росія оскаржила рішення британського суду по "боргу Януковича"

Росія домагається відхилення останнього з чотирьох доводів України в британському суді, вимагаючи погасити заборгованість і виплатити відсотки по облігаційній позиці, отриманій у період президентства Віктора Януковича.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

The Law Debenture Trust, що представляє інтереси РФ як власника випуску євробондів України на 3 млрд доларів, за дорученням Мінфіну Росії подала до Верховного суду Великобританії апеляцію на рішення Апеляційного суду Англії по доводу України про випуск єврооблігацій під тиском російської сторони.

Очікується, що розгляд апеляції відбудеться в Верховному суді Великобританії не раніше червня 2019 року.

У вересні Апеляційний суд Англії виніс рішення по апеляції, поданій Україною, щодо вирішення Високого суду Лондона, що зобов'язує Україну погасити заборгованість і виплатити відсотки по облігаційній позиці, отриманій Росією за рахунок коштів Фонду національного добробуту.

Апеляційний суд підтвердив правомірність відмови Україні в розгляді трьох з чотирьох підстав, заявлених нею з метою уникнути виконання зобов'язань за цими єврооблігаціями.

У той же час суд констатував, що четвертий аргумент про те, що випуск єврооблігацій був зроблений під тиском Росії, не може бути відхилений без проведення всеосяжного судового процесу.

На думку Мінфіну РФ, четвертий аргумент України, як і інші три підстави, також повинен бути відхилений без проведення судового процесу.

Уряд Миколи Азарова отримав кредит в рамках домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним і екс-президентом Віктором Януковичем у грудні 2013 року.

30 грудня 2015 року Кабінет міністрів України прийняв рішення про введення мораторію на виплату боргу РФ.