СБУ проводить обшук у вінницькій IT-компанії

Служба безпеки проводить обшуки в кешбек IT-компанії Letyshops (Вінниця), а також в квартирі директора і власника компанії Ігоря Гнатовського.

Про це повідомив офіс вінницької IТ-асоціації на своїй сторінці в Facebook.

"Представники СБУ закрили директора і власника Letyshops Ігоря Гнатовського в його квартирі. Представників правоохоронних органів в квартиру не пускають, адвоката пустили", - сказали в асоціації.

За її даними, обшуки також проходять в офісі компанії IT-компанії Letyshops.

"Я став свідком ситуації, коли невідомі особи, повідомивши, що вони з СБУ Києва, хотіли потрапити додому до власників (Letyshops - ред). Прибули співробітники МНС для злому, але приїхав директор компанії і його з дружиною закрили в квартирі. Відмовилися пускати адвоката, про що нас попросили повідомити громадськість і ЗМІ про це, і ці люди почали обшук. Після прибуття поліції адвоката впустили", - написав глава вінницької IТ-асоціації Дмитро Софіна.

Дані щодо того, чи вилучається техніка та документи в офісі компанії, відсутні.

LetyShops - кешбек-сервіс, працює на території країн СНД. Кількість клієнтів, за даними компанії, становить близько 6 млн.

У 2017 році IТ-компанія була визнана найкращим роботодавцем Вінниці за версією IТ-порталу DOU.

"Інтерфакс-Україна"