Держбюджет на 2019 рік переданий нардепам до другого читання

Кабінет міністрів схвалив з триденним доопрацюванням проект закону про державний бюджет на 2019 рік до другого читання.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну 14 листопада.

Як зазначила в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова, дефіцит держбюджету залишається на рівні 2,3% ВВП.

Вона заявила, що доопрацьований законопроект враховує зміни надходжень за доходами, зокрема, відповідно до прийнятого парламентом законопроектом №9260 про підвищення низки рентних та акцизних ставок.

Документ також враховує можливі надходження від легалізації автомобілів на іноземних номерах відповідно до прийнятих змін до законодавства.

При цьому міністр оборони Степан Полторак зазначив, що фінансування бюджету в секторі оборони є недостатнім.

"Фінансування не дає нам можливості в повному обсязі закуповувати необхідну техніку", - підкреслив він.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що проект бюджету передбачає фінансування оборонного сектору в розмірі 5,3% ВВП, хоча законодавство передбачає нижню межу в 5% ВВП.

Гройсман заявив, що може доручити Держаудитслужбі перевірити витрати на оборону.

"Я пропоную прийняти протокол виступу Степана Тимофійовича (Полторака - ред.) і направити від уряду в РНБО свої пропозиції. Тому що без них ми тут нічого не зробимо. Я доручу Державній аудитслужбі перевірити всі витрати на оборону, подивитися, де є ефективність, де неефективність використання, де є розподіл, резерви", - підкреслив Гройсман.

Нагадаємо, за словами спікера Верховної Ради Андрія Парубія, парламент розгляне проект закону про держбюджет на 2019 рік у другому читанні 22 листопада.

Верховна Рада 18 жовтня підтримала проект державного бюджету на 2019 рік у першому читанні.

Економічна правда