АМКУ закриє розслідування про монополізм холдингу Ахметова — глава ДТЕК

Максим Тимченко Фото ЕП

Антимонопольний комітет офіційно повідомив ДТЕК про намір закрити трирічне розслідування проти групи.

Про це повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю Економічній правді.

"З тих попередніх висновків, які нам надіслав АМКУ, не випливає, що ми є монополістом і зловживаємо своїм становищем", - розповів він.

"Якщо говорити про звинувачення щодо вугільної монополії, то ця ситуація взагалі не піддається логіці. Більше 90% вугілля, що видобувається, ми продаємо нашим же станціям, що по антимонопольному законодавству не включається в частку на ринку", - вважає Тимченко.

При цьому він зазначив, що в секторі теплової генерації ДТЕК займає близько 75%, але про зловживання монопольним становищем мова не йде.

"У сьогоднішній моделі ринку ні у одного гравця, навіть у "Енергоатома", немає ринкової влади. В тому сенсі, що ніхто не може сам собі визначити обсяг виробництва електроенергії та її тариф. Всі гравці регулюються державою. Тому і не може бути зловживання монопольним становищем. Нам Міненерго визначає обсяги виробництва, а НКРЕ - дохідну складову", - стверджує Тимченко.

Тим часом АМКУ заявив, що готовий розглянути питання про монополію ДТЕК Ахметова навіть без участі позивачів. 6 листопада розгляд справи про монопольне становище на ринку електроенергії компанії "ДТЕК" Ріната Ахметова було перенесено на 20 листопада.

НКРЕКП, яка в червні 2015 року була заявником у цій справі, на засідання свого представника не направила. Представник "Укренерго", яка також була заявником у справі, прийшов на засідання без довіреності, і, не маючи повноважень, був присутній у режимі вільного слухача.

Читайте інтерв'ю повністю: Глава ДТЕК Максим Тимченко: Нам не потрібен ніякий "Роттердам +"

Економічна правда