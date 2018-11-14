Нові автомобілі подешевшають завдяки "закону про євробляхи" — ЗМІ

Вартість нових автомобілів зменшиться в залежності від обсягу двигуна, коли набуде чинності закон про зниження акцизу на розмитнення.

Про це повідомляє autoconsulting.

Згідно з розрахунками, вартість розмитнення зменшиться в залежності від обсягу двигуна.

Наприклад, наразі акциз на автомобіль Citroen C1 з двигуном до 1 л знаходиться на рівні 101,8 євро. Якщо розрахувати акциз за формулою нового "закону про легалізацію євроблях", то він становитиме 49,9 євро.

На Skoda Octavia з мотором 1,8 літрів ставка акцизу сьогодні становить 480,6 євро. За формулою вона буде на рівні 90 євро.

На Toyota Camry з мотором 2494 см3, акциз сьогодні 688,34 євро. Однак за новою формулою він становитиме 124,7 євро.

За сьогоднішніми ставками, у вартості Mercedes-Benz S-Class з мотором об'ємом 3982 см3 буде акциз 8,8 тис євро. За новою формулою він скоротиться до 392,2 євро.

На Land Cruiser 200 з мотором об'ємом 4608 см3 акциз сьогодні - 10,1 тис євро. За формулою він буде дорівнювати 460,8 євро.

Відзначається, що на Mercedes-Benz G-Class, з мотором об'ємом 5461 см3 сьогодні акциз на рівні 12,06 тис євро. За новою формулою він зменшиться до 546,1 євро.

Що стосується автомобілів з дизельними двигунами, то тут аналогічна ситуація, стверджує видання.

Коли набуде чинності закон №8487, розмитнення Renault Logan з 1,5-літровим дизелем обійдеться в 112,5 євро замість 154,5 євро.

На BMW X5 30d з мотором 2998 см3 акциз сьогодні - 6,2 тис. євро. За новим законом акциз становитиме 224,85 євро.

На Lexus LX450d з мотором об'ємом 4461 см3 акциз сьогодні - 9,85 тис. євро. За формулою він буде на рівні 669,15 євро.

При цьому, як стверджує видання, зниження роздрібної ціни на автомобілі може бути ще більшим - приблизно на 20% - через зниження ПДВ.

"Після набуття чинності закону подешевшають абсолютно всі нові автомобілі. Але найбільше подешевшають нові бензинові авто з об'ємом двигуна від 3 літрів і вище. А також - нові дизельні автомобілі з об'ємом двигуна від 2,5 літра і вище", - пише видання.

"Таким чином, законодавці стимулюють зростання авторинку в сегменті багатокубатурних авто, які, за дивним збігом обставин, будуть обкладатися потім податком на розкіш в 25 тис грн на рік", - наголошується в матеріалі.

Напередодні Верховна Рада проголосувала за законопроект, що знижує акцизи на розмитнення автомобілів та встановлює терміни щодо пільгово розмитнення автомобілів.

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