OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про санкції. Росія ввела санкції проти 322 українців і 68 компаній. Тут можна прочитати про те, яких українських бізнесменів "покарав" Путін, а тут - які українські компанії потрапили під ці санкції.

У НБУ запевнили, що це ніяким чином не вплине на макроекономічну стабільність.

Про WOG. Стало відомо, що структури олігарха Дмитра Фірташа профінансували будівництво частини автозаправних комплексів групи компаній WOG.

Після цього у Фірташа офіційно визнали, що давали багатомільйонні кредити WOG. Сума боргу становить понад 460 млн доларів.

Про МВФ. У Національному банку припускають, що Україна до кінця 2018 року може отримати транш від Міжнародного валютного фонду в розмірі 1,5-1,9 мільярда доларів.

Про бюджет Міноборони. Левова частка бюджету, виділеного Міністерству оборони і його підрозділам, йде на будівництво.

Про технології. Китайський бренд випередив Samsung і представив перший смартфон з гнучким екраном.

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Бізнесмени від WOGа: як мережа АЗС групи "Континіум" може перейти до Фірташа

Бізнес-імперія покійного Ігоря Єремеєва тріщить по швах. Крім мільярдних боргів перед банками, група винна сотні мільйонів Дмитру Фірташу. Його давно сватають у співвласники мережі заправок WOG, що належить групі, але доказів цьому не було.

Поговорили. Порошенко розповів бізнесу, чого чекати з 2019 року

У підвищенні тарифів винен не Гройсман, від податку на виведений капітал ніхто не відмовляється, а сферу залізничних перевезень регулюватиме новий закон. Про це говорив президент під час зустрічі з бізнесом.