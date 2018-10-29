OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Про що всі говорили сьогодні?
Про WOG. Гендиректор WOG Корецький звільнився з компанії.
Про рейтинги України. Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній та національній валютах на рівні "В" зі стабільним прогнозом.
Про можливого кандидата в президенти. В Міноборони приписали Гриценку багатомільйонні збитки. В прокуратурі не погодилися.
Про Коломойського. НБУ вже відсудив у Коломойського 1 мільярд гривень.
Про підробки. В Україні вилучили понад тисячу автомобілів з підробленими ID-кодами.
Про депозити. Українські банки знизили ставки за депозитами.
Про шахти. У Гройсмана придумали, як "врятувати" збиткові українські шахти.
Про відносини з РФ. Нардепи просять заборонити імпорт автомобілів з Росії.
І про Nike. Nike судиться з українською компанією через китайські підробки.
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