OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про що всі говорили сьогодні?

Про WOG. Гендиректор WOG Корецький звільнився з компанії.

Про рейтинги України. Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній та національній валютах на рівні "В" зі стабільним прогнозом.

Про можливого кандидата в президенти. В Міноборони приписали Гриценку багатомільйонні збитки. В прокуратурі не погодилися.

Про Коломойського. НБУ вже відсудив у Коломойського 1 мільярд гривень.

Про підробки. В Україні вилучили понад тисячу автомобілів з підробленими ID-кодами.

Про депозити. Українські банки знизили ставки за депозитами.

Про шахти. У Гройсмана придумали, як "врятувати" збиткові українські шахти.

Про відносини з РФ. Нардепи просять заборонити імпорт автомобілів з Росії.

І про Nike. Nike судиться з українською компанією через китайські підробки.

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