OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про "зелені тарифи", кібератаки та бізнес Януковича.

Про "зелені тарифи". Група народних депутатів пропонує з 1 жовтня зменшити на 50% тарифи для сонячних станцій потужністю понад 100 МВт, а також урізати тариф для всіх вітростанцій потужністю понад 100 МВт на 30%.

Про кібератаки. Російські хакери заражають комп'ютери українських компаній шкідливим ПЗ, що забезпечує несанкціонований доступ до них (т.зв. "back doors") для більш масштабної атаки.

Про зниження гривні. Національний банк пояснює зниження купівельної спроможності гривні з 1996 року в 14 разів кризовими періодами, які супроводжувалися сплесками девальвації та інфляції.

Про бізнес Януковича. Засновник російської MosCityGroup бізнесмен Павло Фукс переоформлює десятки газових родовищ в Україні на нові дочірні компанії.

Про стратегію розвитку Приватбанку. Міністерство фінансів України затвердило стратегію розвитку Приватбанку до 2022 року.

Про Коломойського. Господарський суд Дніпропетровської області повернув Національному банку позови, подані в червні до колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського щодо стягнення 4,855 млрд гривень.

Про санкції. Російська платіжна система "Юністрім" продовжує працювати в Україні, обходячи санкції через британську систему CEL.INT.

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Дигери в краватках, або Як Гройсман і Яценюк борються за нафтогазові гроші

Сфера розподілу ліцензій на видобуток нафти і газу — бездонне джерело доходу. Першою в Україні це зрозуміла команда екс-президента Януковича. Соратники Гройсмана та шанувальники Яценюка не відстають.