Дигери в краватках, або Як Гройсман і Яценюк борються за нафтогазові гроші

Сфера розподілу ліцензій на видобуток нафти і газу — бездонне джерело доходу. (рос)

*Диггер — человек, путешествующий искусственными подземельями, в горном деле — искатели алмазов ("river diggings" — по названию речных разработок). Во многих городах диггеры представляют современную урбанистическую субкультуру.

Этим летом стало жарко с первого дня: 1 июня государственная "Укргаздобыча" впервые за последние годы остановила добычу газа на одном из месторождений.

Формальная причина — компания не смогла добиться пролонгации лицензии, разрешающей работать на этом участке. Под полой все гораздо интереснее: остановка работы — это прямое следствие борьбы за контроль над сферой распределения лицензий между двумя лагерями — БПП и "Народным фронтом".

До последнего времени в этом противостоянии явное преимущество было за соратниками премьера Владимира Гройсмана. Они окопались в Государственной службе геологии и недр (Госгеослужба), которая до сих пор была единственным органом в стране, наделенном правом распоряжения нефтегазовыми месторождениями.

Но на днях "фронтовики" разрушили гегемонию Госгеослужбы, оттянув часть полномочий по распределению лицензий в пользу подконтрольного им Министерства экологии.

Так совпало, что передел контроля над этой сферой произошел в преддверии революционного переустройства газового бизнеса крупного игрока рынка — Павла Фукса. Как раз в эти дни основатель российской MosCityGroup занят переоформлением десятков месторождений на новые структуры.

Интродукция

Сфера распределения лицензий на добычу нефти и газа — бездонный источник дохода. Первой в Украине это поняла команда Виктора Януковича, которая сразу после его избрания президентом начала формировать правила игры в отрасли.

Результатом этого труда стали два постановления Кабмина от 30 мая 2011 года. Первым, №594, был утвержден порядок аукционного, конкурсного, способа определения лицензиатов, вторым, №615, — ручного, внеконкурсного.

В обоих случаях единственным органом, наделенным правом оформления спецразрешений, была определена Государственная служба геологии и недр.

Почти сразу стало бросаться в глаза, что эта структура предпочитает оформлять лицензии со ссылкой на 615-й документ, игнорируя 594-й. Так получилось, потому что компании просто не приходили за лицензиями на аукционы, зато заявки на оформление документов без конкурсов подавали сотнями.

Разница популярности между двумя документами объяснялась экономикой: бизнесу было гораздо дешевле договориться с кураторами Госгеослужбы об оформлении нужной лицензии на основании постановления №615, чем бороться за участок на аукционах, прописанных в постановлении №594.

После бегства Януковича новая власть начала перекрывать шлюзы теневого распределения месторождений. Под нож, в частности, попало правило, позволяющее частной компании получить лицензию без конкурса, если четверть и больше ее уставного капитала принадлежит государству.

В свое время именно на этом основании два десятка нефтегазовых месторождений в Полтавской области получила теперь уже легендарная компания "Голден Деррик", которую тогда через Эдуарда Ставицкого контролировал старший сын Виктора Януковича Александр.

Сейчас она называется "Ист юроуп петролеум" и принадлежит Павлу Фуксу.

Хотя в последнее время нормативная база сферы распределения лицензий стала на порядок цивилизованнее, результатов это не изменило. За последние полтора года через аукционную систему в стране было продано 0 нефтегазовых лицензий.

"Дно на месте. Недавно Дима Кащук (глава Госгеослужбы в 2014-2015 годах. — ЭП) предлагал купить у него лицензию на Полоховское месторождение лития", — рассказал изданию один из участников рынка. Почему лицензионная сфера остается дикой, несмотря на все усилия? Ответ делится на две части.

Во-первых, на рынке осталась практика получения лицензий с помощью судов. Истцы правдами и неправдами убеждают суды в том, что подавали заявки в Госгеослужбу на получение спецразрешений вне конкурсов до исключения из постановления №615 пунктов, которые предусматривают внеконкурсную выдачу.

Вторая — постановление №615 до последнего времени содержало канал для раздачи лицензий без аукционов. Речь идет об "апробации запасов". Под этой специфической формулировкой подразумевается камеральное — офисное — изучение работ, которые были проведены "в поле" еще при СССР.

Таким образом, затраты компаний на апробацию сводились к выплате зарплаты своим геологам, выполнявшим данную работу. Этого почему-то было достаточно для получения от Госгеослужбы лицензий без конкурсов.

Две недели назад это окно закрылось. В первых числах июня 2018 года вступили в силу правки к постановлению №615, вычеркивающие апробацию из списка оснований для внеконкурсной выдачи лицензий.

Слышите музыку?

Казалось бы, темная страница сферы распределения недр перевернута, но нет. Параллельно с исключением апробации в постановлении №615 появилось интересное правило: перед выдачей лицензии на геологоразведку необходимо обязательно произвести оценку влияния на окружающую среду — ОВС.

Инициатором этого нововведения стало Министерство экологии и природных ресурсов, которым по квоте "Народного фронта" управляет Остап Семерак.

Почему для "фронтовиков" так важна эта инициатива?Тут все просто: ОВС — единственный способ приобщиться к сфере распределения лицензий, из которой Министерство экологии было выброшено в далеком 2011 году. Тогда это произошло благодаря усилиям упомянутого Эдуарда Ставицкого.

Ставицкий возглавлял Госгеослужбу и был заинтересован в выведении ее из подчинения основателя Burisma Group Николая Злочевского, который тогда был министром экологии. "В конце 2010 года Эдик продавил через Кабмин изменение положения о Госгеослужбе, после чего она вышла из подчинения министерства", — говорил тогда один из сотрудников Минэкологии.

В таком виде отношения между двумя госструктурами пребывают и сейчас: Госгеослужба живет сама по себе, Минэкологии — само по себе. Команда Семерака пытается исправить эту "ошибку" уже два года.

Первые шаги были удачными. В конце 2016 года руками Национального антикоррупционного бюро с должности и. о. главы Госгеослужбы был "сбит" Николай Бояркин, занимавший эту должность по квоте одного из спонсоров ВО "Свобода" Игоря Кривецкого. На его место Семерак планировал назначить своего человека — Николая Фощия. Для этого был разработан полноценный план.

"Глава Госгеослужбы определяется на независимом конкурсе. Обойти конкурс можно. Назначаешь человека на должность первого замглавы и после этого утверждаешь его и. о. руководителя", — говорит источник ЭП в Госгеослужбе.

Министр экологии так и поступил. Летом 2017 года Фощий стал первым заместителем руководителя Госгеослужбы. Однако все карты смешал премьер-министр. По инициативе Гройсмана параллельно с Фощием в Госгеослужбу на должность рядового замглавы был назначен Олег Кирилюк.

Впоследствии Кирилюк был утвержден и. о. главы Госгеослужбы. "После своего назначения Кирилюк обрезал Фощию все полномочия. Сейчас от Фощия в Госгеослужбе ничего не зависит", — говорит источник ЭП.

До мажор

Оборванная многоходовка не помешала Семераку найти альтернативный способ достижения цели — причащения к сфере распределения лицензий. Суть плана состояла во внедрении упомянутого выше правила о проведении обязательной оценки влияния на окружающую среду перед выдачей лицензии.

Сейчас, когда из лицензионной сферы вычищены все коррупционные каналы по внеконкурсному распределению нефтегазовых месторождений, присоединение "фронтовиков" к коллегам по парламентской коалиции для совместного контроля над этой нишей выглядит запоздалым, но команда Яценюка знает, что делает.

Кроме перечисленных правок в постановления Кабмина №615 и №594, в июне 2018 года туда были внесены еще две интересные коррективы.

Первая правка — внедрение нормы, разрешающей продлевать срок действия специальных разрешений для лицензиата, у которого есть налоговые долги. Это правило будто специально писалось для контролируемой Игорем Коломойским полугосударственной "Укрнафты".

С одной стороны, у нее в ближайшие полтора года истекает срок действия 40 лицензий. С другой стороны, "Укрнафта" является крупнейшим в стране налоговым должником: за ней числятся 15 млрд грн долга перед ГФС.

Вторая корректива еще интереснее. Она касается введения возможности передачи частными компаниями лицензий своим дочерним предприятиям.

Эта опция будет популярна у игроков, получивших лицензии спорным путем.

"После передачи лицензии новому юридическому лицу ты можешь ликвидировать старое юрлицо, которое получало лицензию при спорных обстоятельствах. То есть ты делаешь невозможным аннулирование лицензии в связи с незаконностью ее выдачи", — говорит источник ЭП в Госгеослужбе.

Похоже, возможность передачи спецразрешения принята адресно, ради конкретных игроков рынка. На такую мысль толкают два факта. Первый — эта опция будет действовать до 1 января 2019 года. Второй — на рынке есть минимум один тяжеловес, остро нуждающийся в перетасовке лицензий между компаниями.

Речь идет о Фуксе, выкупившем газовый бизнес Януковича, включая "токсичную" компанию "Голден Деррик". В 2017 году эта фирма усилиями Фукса и близкого к Петру Порошенко Александра Грановского с помощью судов восстановила полтора десятка лицензий на нефтегазовые площади в Полтавской области.

Теперь задача Фукса — передать эти спецразрешения родственным структурам, навсегда закрыв дискуссию о возврате этих участков государству. Полдела в этом направлении уже сделано. В конце 2017 года "Голден Деррик" учредила в Киеве полтора десятка компаний, которые указывают основным видом своей деятельности разведочное бурение и добычу углеводородов.

На каждую из них команда Фукса готовится передать от "Голден Деррик" по одной лицензии. Например — на ООО "ГЛК-инвест" будут оформлены права разработки Гулаковской нефтегазовой площади, на ООО "ЗВС инвест" — Зуевской, на ООО "НДК инвест" — Ново-Диканской, на ООО "РНК инвест" — Руновщинской.

Как только эти компании пройдут "чистилище" согласования с группами Гройсмана и Яценюка, план Фукса войдет в самую приятную стадию: тотальная распродажа.