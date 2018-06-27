Виїзд Коломойського з Дніпра врятував його від позовів НБУ

Господарський суд Дніпропетровської області повернув Національному банку позови, подані в червні до колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського щодо стягнення 4,855 мільярда гривень.

Про це свідчать матеріали суду, передає FinClub.

9 червня НБУ подав 4 позови до Коломойського в Госпсуд Дніпропетровської області. Мета позовів - забезпечити погашення кредитів рефінансування, які НБУ надав Приватбанку в період між 2008 і 2015 роками. Коломойський був поручителем по 4 кредитними договорами: від 24 жовтня 2008 року (заборгованість 1,287 млрд грн); від 3 березня 2009 року (заборгованість 1,799 млрд грн); від 2 жовтня 2014 роки (заборгованість 503,1 млн грн); від 5 грудня 2014 роки (заборгованість 1,266 млрд грн).

Всього НБУ хочу стягнути з Коломойського як поручителя за кредитами рефінансування - 4,855 млрд грн. За даними НБУ, Коломойський став поручителем за цими кредитами 27 травня і 5 серпня 2016 року.

Однак суд відмовив Нацбанку у відкритті судового провадження. У Міграційній службі суду повідомили, що колишній співвласник Приватбанку знявся з реєстрації в Дніпропетровській області 23 березня 2017 року. Крім того, судом встановлено, що Коломойський 11 жовтня і 13 жовтня 2017 року продав свої квартири. При цьому суд не знайшов іншої нерухомості у бізнесмена. У той же час Коломойський був прийнятий на тимчасовий консульський облік в Швейцарії з 27 січня 2016 по 1 липня 2020 роки. Його місцем проживання зараз є Женева.

У зв'язку з цим, суд повернув позови НБУ з вимогою направити їх за місцем проживання позивача. На початку червня НБУ направив паралельно позови до Суду першої інстанції в Женеві.

Як розповіла виданню заступник голови НБУ Катерина Рожкова, сума претензій за цими позовами становила близько 5 млрд грн.

"Ми подали в Україні позови на 5 млрд грн, і в Женеві на 5 млрд грн. Спроби врегулювати цю ситуацію з майновими поручителями не увінчалися успіхом, тому ми подали позов проти майнового і фінансового поручителя", - повідомила вона.

Як повідомлялося, на початку червня НБУ засипав господарські суди позовами проти компаній, які були поручителями по рефінансуванню, виданим Приватбанку до націоналізації.

Нагадаємо, Національний банк подав нові позови в суди Швейцарії та України проти одного з колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського..

Економічна правда