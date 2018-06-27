Всі розділи
Укр / Рус

Виїзд Коломойського з Дніпра врятував його від позовів НБУ

Середа, 27 червня 2018, 15:05
 

Господарський суд Дніпропетровської області повернув Національному банку позови, подані в червні до колишнього співвласника Приватбанку Ігоря Коломойського щодо стягнення 4,855 мільярда гривень.

Про це свідчать матеріали суду, передає FinClub.

9 червня НБУ подав 4 позови до Коломойського в Госпсуд Дніпропетровської області. Мета позовів - забезпечити погашення кредитів рефінансування, які НБУ надав Приватбанку в період між 2008 і 2015 роками. Коломойський був поручителем по 4 кредитними договорами: від 24 жовтня 2008 року (заборгованість 1,287 млрд грн); від 3 березня 2009 року (заборгованість 1,799 млрд грн); від 2 жовтня 2014 роки (заборгованість 503,1 млн грн); від 5 грудня 2014 роки (заборгованість 1,266 млрд грн).

Всього НБУ хочу стягнути з Коломойського як поручителя за кредитами рефінансування - 4,855 млрд грн. За даними НБУ, Коломойський став поручителем за цими кредитами 27 травня і 5 серпня 2016 року.

Однак суд відмовив Нацбанку у відкритті судового провадження. У Міграційній службі суду повідомили, що колишній співвласник Приватбанку знявся з реєстрації в Дніпропетровській області 23 березня 2017 року. Крім того, судом встановлено, що Коломойський 11 жовтня і 13 жовтня 2017 року продав свої квартири. При цьому суд не знайшов іншої нерухомості у бізнесмена. У той же час Коломойський був прийнятий на тимчасовий консульський облік в Швейцарії з 27 січня 2016 по 1 липня 2020 роки. Його місцем проживання зараз є Женева.

У зв'язку з цим, суд повернув позови НБУ з вимогою направити їх за місцем проживання позивача. На початку червня НБУ направив паралельно позови до Суду першої інстанції в Женеві.

Як розповіла виданню заступник голови НБУ Катерина Рожкова, сума претензій за цими позовами становила близько 5 млрд грн.

"Ми подали в Україні позови на 5 млрд грн, і в Женеві на 5 млрд грн. Спроби врегулювати цю ситуацію з майновими поручителями не увінчалися успіхом, тому ми подали позов проти майнового і фінансового поручителя", - повідомила вона.

Як повідомлялося, на початку червня НБУ засипав господарські суди позовами проти компаній, які були поручителями по рефінансуванню, виданим Приватбанку до націоналізації.

Нагадаємо, Національний банк подав нові позови в суди Швейцарії та України проти одного з колишніх акціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського..

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Коломойський борг
powered by lun.ua
Матеріали за темою
НБУ подав нові позови проти Коломойського на 10 мільярдів 11 червня 2018, 14:35
Офшор Коломойського домігся призупинення суду у справі Приватбанку 7 червня 2018, 20:35
Данилюк звинуватив деяких нардепів у "грі" на користь Коломойського 7 червня 2018, 17:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті