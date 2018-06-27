Мінфін затвердив стратегію розвитку Приватбанку

Міністерство фінансів України затвердило стратегію розвитку Приватбанку до 2022 року.

Про це йдеться в прес-релізі банку.

"В.о. міністра фінансів Оксана Маркарова підписала наказ про схвалення стратегії розвитку АТ КБ "Приватбанк", затвердженої раніше незалежною наглядовою радою фінансової установи", - наголошується в повідомленні.

Документ передбачає впровадження ефективної системи управління ризиками, вирішення проблеми з непрацюючими кредитами, а також ряд змін, спрямованих на підвищення ефективності та зменшення витрат.

"Затверджена стратегія базується на динамічних прогнозах зростання ринку, тому банк буде максимально гнучким у своїх зусиллях щодо стимулювання роздрібного сегмента і кредитуванні малого та середнього бізнесу. Виважена участь в корпоративному сегменті дозволить встановити оптимальний баланс між фінансовою привабливістю і ризиками", - зазначив голова наглядової ради Приватбанку Енгіна Акчакоча.

Передбачається, що в 2022 році Приватбанк отримає 8,4 млрд гривень чистого прибутку і буде готовий до виходу держави з капіталу.

Сумарний дохід для акціонера в період з 2018 по 2022 роки становитиме 81 млрд гривень, без урахування коштів, які Приватбанк має намір повернути через суди.

"Ми вважаємо, що практична імплементація положень стратегії сприятиме зміцненню сильних сторін банку і його позицій на ринку, забезпечуючи при цьому прийнятний рівень прибутковості на рівні з кращими гравцями. Гарантом імплементації затвердженої стратегії розвитку буде незалежна наглядова рада банку", - сказала Маркарова.

Нагадаємо, Наглядова рада Приватбанку на засіданні 27 квітня затвердила Стратегію його розвитку на період до 2022 року.

Економічна правда