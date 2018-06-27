Нардепи пропонують скасувати високі "зелені тарифи" для Ахметова

Група народних депутатів пропонує з 1 жовтня зменшити на 50% тарифи для сонячних станцій потужністю понад 100 МВт, а також урізати тариф для всіх вітростанцій потужністю понад 100 МВт на 30%.

Про це повідомляють "Наші гроші".

Відповідна норма пропонується законопроектом №8449-4.

Урізання тарифу поки стосується лише компанії ДТЕК Ріната Ахметова, яка є власником Ботієвської ВЕС в Запорізькій області потужністю 200 МВт.

Також ДТЕК будує сонячну станцію потужністю 200 МВт в Дніпропетровській області.

Всі інші вітроелектростанції та сонячні станції в Україні наразі мають потужність меншу, ніж 100 МВт.

Автори законопроекту вказують, що при Януковичі для Клюєва і Ахметова були створені привабливі умови у вигляді високих коефіцієнтів "зеленого" тарифу на альтернативну енергетику, пільгових кредитів, дотацій від держави.

"Так, на приєднання до мереж ОЕС Ботієвської ВЕС, що входить до групи ДТЕК, були витрачено близько 400 млн грн, які були включені в тарифи всім українським споживачам", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Автори законопроекту пояснюють, що в Україні зелені тарифи в 2-3 рази вище, ніж в Європі. Так, "сонячні" тарифи в Україні затверджені на рівні 0,15 євро за кВт-год, в Німеччині - 0,045 євро.

Тариф на "вітер" в Україні становить 0,102 євро, в Європі - близько 0,05 євро за кВт-годину.

У Раді також зареєстровані інші законопроекти, які пропонують зафіксувати нинішній високий рівень "зеленого тарифу" як мінімум до 2020 року.

Цей законопроект підписали ряд нардепів, пов'язаних з бізнесом на альтернативній енергетиці.

Законопроект №8449-1 пропонує відстрочити введення тарифних аукціонів до 2025 року для великих станцій і збільшити тариф для тих, хто буде використовувати вітчизняне обладнання. Серед співавторів законопроекту є представник БПП Максим Єфімов, пов'язаний з виробництвом устаткування для вітрової енергетики.