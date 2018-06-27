Всі розділи
Укр / Рус

В НБУ назвали причини падіння цінності гривні в 14 разів

Середа, 27 червня 2018, 10:15
 

Національний банк пояснює зниження купівельної спроможності гривні з 1996 року в 14 разів кризовими періодами, які супроводжувалися сплесками девальвації та інфляції.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби регулятора.

"Зміна купівельної спроможності національної валюти - неминучий наслідок змін в економіці будь-якої країни, яка проходить через періоди і економічного зростання, і криз. Макроекономічні зміни в Україні впродовж років, що минули з часів грошової реформи в 1996 році, не могли не позначитися на кількості споживчих товарів, які можна купити за однакову кількість гривень", - йдеться в повідомленні.

За даними регулятора, найбільше падіння купівельної спроможності гривні припало на кризові періоди, які супроводжувалися сплесками девальвації та інфляції.

Саме в 1996, 1998-2000, 2004 і 2008 роках гривня втратила більшу частину своєї первісної купівельної спроможності.

 

При цьому, як відзначили в НБУ, останні два роки регулятор проводить свою політику на основі режиму інфляційного таргетування.

"Як показує світовий досвід, саме цей режим дозволяє центральним банкам найефективніше виконувати функцію забезпечення цінової стабільності і зберігати купівельну спроможність грошової одиниці", - відзначили в Нацбанку.

Там також додали, що перехід до нового монетарного режиму вже дозволив знизити інфляцію - як в порівнянні з кризовими показниками 2014-2015 років, так і з середніми показниками 1996-2013 років.

Надалі метою монетарної політики НБУ є зниження інфляції до середньострокової мети в 5% і утримання її на цьому рівні.

При цьому зростання рівня цін супроводжувалося і змінами в номінальних і реальних доходах населення, кажуть в НБУ.

"Зокрема, середньоденна заробітна плата в порівнянні з 1996 роком зросла більш ніж в 50 разів. Крім того, істотно зросла роль безготівкових розрахунків і змінилися моделі поведінки споживачів", - пояснив регулятор.

 

Всі ці фактори спонукали Нацбанк до оптимізації номінального ряду гривні. Зараз він перевантажений - містить 17 номіналів (8 номіналів монет і 9 номіналів банкнот). У міжнародній практиці номінальні ряди налічують в середньому 12 номіналів грошових знаків.

"Після оптимізації номінального ряду, в тому числі за рахунок виведення з обігу дрібних монет (1, 2, 5, 25 копійок) і введення в оборот металевих монет номіналом 1, 2, 5, 10 гривень, номінальний ряд гривні буде налічувати 11 номіналів: 6 номіналів монет і 5 номіналів банкнот, що відповідає світовим стандартам і полегшить готівкові розрахунки", - резювували в Нацбанку.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

НБУ гривня девальвація інфляція
powered by lun.ua
Матеріали за темою
НБУ схвалив злиття двох банків 26 червня 2018, 19:37
Нацбанк отримав документи з Білорусі на придбання "Сбербанку" 26 червня 2018, 14:00
НБУ нагадав, як будуть виводитися з обігу дрібні монети 26 червня 2018, 13:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті