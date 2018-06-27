В НБУ назвали причини падіння цінності гривні в 14 разів

Національний банк пояснює зниження купівельної спроможності гривні з 1996 року в 14 разів кризовими періодами, які супроводжувалися сплесками девальвації та інфляції.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби регулятора.

"Зміна купівельної спроможності національної валюти - неминучий наслідок змін в економіці будь-якої країни, яка проходить через періоди і економічного зростання, і криз. Макроекономічні зміни в Україні впродовж років, що минули з часів грошової реформи в 1996 році, не могли не позначитися на кількості споживчих товарів, які можна купити за однакову кількість гривень", - йдеться в повідомленні.

За даними регулятора, найбільше падіння купівельної спроможності гривні припало на кризові періоди, які супроводжувалися сплесками девальвації та інфляції.

Саме в 1996, 1998-2000, 2004 і 2008 роках гривня втратила більшу частину своєї первісної купівельної спроможності.

При цьому, як відзначили в НБУ, останні два роки регулятор проводить свою політику на основі режиму інфляційного таргетування.

"Як показує світовий досвід, саме цей режим дозволяє центральним банкам найефективніше виконувати функцію забезпечення цінової стабільності і зберігати купівельну спроможність грошової одиниці", - відзначили в Нацбанку.

Там також додали, що перехід до нового монетарного режиму вже дозволив знизити інфляцію - як в порівнянні з кризовими показниками 2014-2015 років, так і з середніми показниками 1996-2013 років.

Надалі метою монетарної політики НБУ є зниження інфляції до середньострокової мети в 5% і утримання її на цьому рівні.

При цьому зростання рівня цін супроводжувалося і змінами в номінальних і реальних доходах населення, кажуть в НБУ.

"Зокрема, середньоденна заробітна плата в порівнянні з 1996 роком зросла більш ніж в 50 разів. Крім того, істотно зросла роль безготівкових розрахунків і змінилися моделі поведінки споживачів", - пояснив регулятор.

Всі ці фактори спонукали Нацбанк до оптимізації номінального ряду гривні. Зараз він перевантажений - містить 17 номіналів (8 номіналів монет і 9 номіналів банкнот). У міжнародній практиці номінальні ряди налічують в середньому 12 номіналів грошових знаків.

"Після оптимізації номінального ряду, в тому числі за рахунок виведення з обігу дрібних монет (1, 2, 5, 25 копійок) і введення в оборот металевих монет номіналом 1, 2, 5, 10 гривень, номінальний ряд гривні буде налічувати 11 номіналів: 6 номіналів монет і 5 номіналів банкнот, що відповідає світовим стандартам і полегшить готівкові розрахунки", - резювували в Нацбанку.

Економічна правда