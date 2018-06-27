Фукс реорганізовує газовий бізнес Януковича

Павло Фукс

Засновник російської MosCityGroup бізнесмен Павло Фукс переоформлює десятки газових родовищ в Україні на нові дочірні компанії.

Про це йдеться в статті на Економічній правді.

У 2017 році фірма "Голден Деррік" зусиллями Фукса і близького до Петра Порошенка Олександра Грановського за допомогою судів відновила півтора десятка ліцензій на нафтогазові площі в Полтавській області.

Тепер Фукс передає ці спецдозволи близьким структурам, щоб не допустити повернення ділянок державі.

За даними ЕП, компанія "Голден Деррік", перейменована в "Іст Юроуп Петролеум", створила 18 дочірніх компаній, які вказують основним видом своєї діяльності розвідувальне буріння та видобуток вуглеводнів.

На кожну з них команда Фукса готується передати по одній ліцензії.

Наприклад - на ТОВ "ГЛК-інвест" будуть оформлені права розробки Гулаковскої нафтогазової площі, на ТОВ "ЗВС інвест" - Зуївської, на ТОВ "НДК інвест" - Ново-Диканської, на ТОВ "РНК інвест" - Руновщинської.

Назви "дочок" (три великі літери) відповідають назві ліцензії на ділянку, яка буде передана цим "дочкам".

Як повідомлялося, у вересні 2016 року після більше двох років судових розглядів компанія "Голден Деррік" повернула собі право на розробку українських газових родовищ.

Зокрема, Державна служба геології та надр в кінці серпня - на початку вересня відновила "Голден Деррік" дії трьох спеціальних дозволів (ліцензій) на газові площі в Полтавській, Харківській і Дніпропетровській областях.

ТОВ "Голден Деррік" отримала скандальну популярність у 2011 році, протягом якого їй на позаконкурсній основі було видано більше двох десятків спеціальних дозволів на користування надрами.

Такі успіхи пов'язували з лобіюванням бізнесу компанії міністром енергетики Едуардом Ставицьким, який представляв інтереси Олександра Януковича.

Наразі 33% ТОВ "Голден Деррік" володіє державна НАК "Надра України".

Решта 67% - офшору Hartlog Limited з орбіти власника MosCityGroup Павла Фукса. Він відомий скупкою токсичних активів у оточення Віктора Януковича.

Детальніше читайте в статті на Економічній правді: Дигери в краватках, або Як Гройсман і Яценюк борються за нафтогазові гроші Фукса

Економічна правда