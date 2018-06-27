Російська платіжна система обходить українські санкції через Британію

Російська платіжна система "Юністрім" продовжує працювати в Україні, обходячи санкції через британську систему CEL.INT.

Про це повідомляє російський "Коммерсант".

У колл-центрі системи виданню повідомили, що перекази в Україні здійснюються через офіси "Юністрім" і партнерів.

В офісі "Юністрім" пояснили, що переказ можна провести лише в євро, а видачею коштів в Україні займається британська платіжна система CEL.INT. У неї укладені договори з українськими банками - в результаті платіж, відправлений з Росії через "Юністрім", видається на Україні Ощадбанком, Юнексбанком, Акордбанком, Credit Optima Bank і IBox Bank.

Як зазначає видання, до 20 червня перекази з Росії в Україну можна було провести прямо з сайту "Юністрімом", зараз така можливість зникла.

Раніше "Юністрім" проводив платежі в Україну не тільки через CEL.INT, а й через українську Welsend, яка належить державному Укргазбанку.

Видання зазначає, що інформацію про це у відкритому доступі в останній раз надавав співробітник "Юністрім" 8 червня на офіційній сторінці платіжної системи в "ВКонтакте".

Однак, як випливає з розсилки "Юністрім", з 21 червня (тобто після відкликання ліцензії у Tyme - ЕП) єдиною платіжною системою для виплати переказів в Україні залишилася CEL.INT.

Нагадаємо, Національний банк України скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи "TYME". Прчииною стало те, що платіжна система TYME працювала з російською системою Contact, яка потрапила в травневий список санкцій.

Економічна правда