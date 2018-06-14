OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про Hyperloop. За словами Омеляна, Hyperloop з'явиться в Україні через п'ять років.

Також у Мінінфраструктури заявили, що квиток на Hyperloop коштуватиме дешевше, ніж на літак і поїзд.

Про Газпром і Нафтогаз. Суперечки продовжуються. "Газпром" судовим рішенням призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з "Нафтогазом" в рамках контракту на транзит газу.

У Нафтогазі заявили, що оскаржать призупинення процедури стягнення.

Про друзів Путіна. СБУ чомусь не внесла до санкційного списку друга Путіна та його бізнес.

Про нафтогазові ділянки. Україна виставила на продаж дві нафтогазових ділянки за 5,5 мільйона гривень. Виставить ще дві.

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