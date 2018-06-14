Нафтогаз оскаржить призупинення процедури стягнення

НАК "Нафтогаз України" отримав повідомлення про те, що апеляційний суд округу Свеа, який розглядає апеляційні скарги ПАТ "Газпром" на арбітражні рішення в справах з Нафтогазом, на цьому тижні виніс рішення про призупинення процедури виконання рішення арбітражу.

Про це повідомляє прес-служба НАК.

Рішення було прийнято судом без виклику Нафтогазу і, відповідно, без урахування пояснень і аргументів, які були б представлені Нафтогазом, якби суд повідомив його про наявність такого клопотання Газпрому і розгляд судом цього питання.

Рішення є тимчасовим.

Компанія найближчим часом подасть суду свої розгорнуті пояснення і контрагрументи і очікує, що, врахувавши їх, суд скасує рішення про призупинення.

Рішення не призводить до автоматичного скасування існуючих рішень в різних юрисдикціях, в результаті яких були накладені арешти на активи Газпрому.

Воно не призводить до скасування рішень Арбітражу і не дає Газпрому можливості вимагати у Нафтогазу повернення 2,1 млрд доларів, вже зарахованих рішенням арбітрів в якості компенсації Нафтогазу.

Нагадаємо, Апеляційний суд округу Свеа задовольнив клопотання ПАТ "Газпром" і виніс наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" в рамках контракту на транзит газу.

Раніше повідомлялося, що в Швейцарії судові виконавці проводять дії для арешту акцій проектних компаній морських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" - Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG.

5 червня голандський суд задовольнив клопотання щодо арешту часток ПАТ "Газпром" в його голландських дочірніх компаніях та заборгованості цих дочірніх компаній.

Нагадаємо, 30 травня президент Порошенко заявив, що у низці європейських країн почали стягувати активи російського "Газпрому" на користь "Нафтогазу" на виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту на транзит газу.

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу" штрафу в розмірі 4,7 млрд доларів.

За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК 2,56 млрд доларів.

"Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення.



Головний комерційний директор НАК компанії Юрій Вітренко наприкінці березня зазначав, що процес стягнення може тривати до півроку.

Він, зокрема, не виключив можливості арешту газу російської компанії в підземних сховищах Європи або акцій оператора "Північний потік" у швейцарському суді для стягнення боргу.

Детальніше про газову суперечку читайте у матеріалі "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"