"Газпром" призупинив виконання рішення Стокгольмського арбітражу

Апеляційний суд округу Свеа задовольнив клопотання ПАТ "Газпром" і виніс наказ про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" в рамках контракту на транзит газу.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

"Апеляційний суд погодився, що є достатні підстави для призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Винесення наказу позбавляє НАК "Нафтогаз України", в тому числі, підстав для спроб арешту активів "Газпрому" за кордоном. Дана обставина буде використана "Газпромом" при оскарженні дій судових приставів в Швейцарії та Нідерландах", - йдеться в релізі російської компанії.

Відповідно до закону Швеції "Про арбітраж" наказ апеляційного суду не може бути оскаржено, підкреслює "Газпром".

ДОПОВНЕНО

У прес-службі "Нафтогазу" заявили, що згадане рішення суду є тимчасовим.

"Рішення суду було прийнято судом без виклику Нафтогазу і, відповідно, без урахування пояснень і аргументів, які були б представлені Нафтогазом, якби суд повідомив його про наявність такого клопотання Газпрому і розгляд судом цього питання", - заявили в прес-службі "Нафтогазу".

"Рішення є тимчасовим. Компанія найближчим часом подасть суду свої розгорнуті пояснення і контрагрументи і очікує, що, врахувавши їх, суд скасує рішення про призупинення", - додали в НАК.

В українській компанії заявили, що рішення означає, що подальші дії Нафтогазу за процедурою стягнення 2,6 млрд доларів з Газпрому тимчасово припинені.

"Воно не призводить до скасування рішень Арбітражу і не дає Газпрому можливості вимагати у Нафтогазу повернення 2,1 млрд дол, вже зарахованих рішенням арбітра в якості компенсації Нафтогазу", - повідомили в "Нафтогазі".

Раніше повідомлялося, що в Швейцарії судові виконавці проводять дії для арешту акцій проектних компаній морських газопроводів "Північний потік" і "Північний потік - 2" - Nord Stream AG і Nord Stream 2 AG.

5 червня голандський суд задовольнив клопотання щодо арешту часток ПАТ "Газпром" в його голландських дочірніх компаніях та заборгованості цих дочірніх компаній.

Нагадаємо, 30 травня президент Порошенко заявив, що у низці європейських країн почали стягувати активи російського "Газпрому" на користь "Нафтогазу" на виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо контракту на транзит газу.

Як повідомлялося, Стокгольмський арбітраж присудив виплату "Газпромом" "Нафтогазу" штрафу в розмірі 4,7 млрд доларів.

За підсумками двох арбітражних спорів між компаніями на постачання і транзит газу "Газпром" зобов'язаний виплатити НАК 2,56 млрд доларів.

"Газпром" направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення.



Головний комерційний директор НАК компанії Юрій Вітренко наприкінці березня зазначав, що процес стягнення може тривати до півроку.

Він, зокрема, не виключив можливості арешту газу російської компанії в підземних сховищах Європи або акцій оператора "Північний потік" у швейцарському суді для стягнення боргу.

Детальніше про газову суперечку читайте у матеріалі "Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом"