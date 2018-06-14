Україна виставила на продаж дві нафтогазових ділянки за 5,5 мільйона гривень

Державна служба геології та надр України виставить на продаж чотири нафтогазових ділянки в Львівській і Сумській областях.

Про це повідомив глава відомства Олег Кирилюк, передає delo.ua.

Ділянки продадуть на аукціоні, який відбудеться 25 жовтня 2018 року.

В "Урядовому кур'єрі" вже опубліковані дані про дві ділянки – Липовецької та Черніцької площ.

Стартова вартість Липовецької площі - 3,537 млн ​​гривень. Учасник повинен заплатити гарантійний внесок - 707,44 тис. гривень, а також купити пакет аукціонної інформації за 72,5 тис. гривень. Переможець протягом 30 днів доплатить різницю між гарантійним внеском і фінальної ціною, а також купить геологічну інформацію за ділянку за 485 тис. гривень.

Стартова вартість Черницької площі - 1,965 млн гривень. Учасник повинен заплатити гарантійний внесок - 392 тис. гривень, а також купити пакет аукціонної інформації за 61,29 тис. гривень. Переможець протягом 30 днів доплатить різницю між гарантійним внеском і фінальної ціною, а також купить геологічну інформацію за ділянку за 528 тис. гривень.

Держгеонадр чекає документи покупців до 27 серпня 2018 року включно. При цьому, аукціон не відбудеться, якщо зареєструється лише один покупець.

Економічна правда