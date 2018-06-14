Касовий апарат, гудбай! Як електронний чек змінить бізнес в Україні

Що зміниться в роботі підприємців, коли запрацює нова система електронного обліку, і якими можуть бути наслідки таких кроків.

Замість касових апаратів і виснажливих походів до контролюючих органів з тонами паперових документів — електронний облік і чек в комп'ютері, планшеті або смартфоні.

Саме так уряд розраховує взяти під контроль фінансові обороти підприємців і запровадити електронну систему обліку готівкових операцій. Відповідне рішення Кабмін ухвалив на своєму останньому засіданні.

Чиновники впевнені, що цей крок дозволить здійснити масштабну детінізацію та залучити до бюджету додатково 27 млрд грн.

Проте, бізнес не розділяє їх оптимізму. Більшість підприємців погоджуються, що новація дозволить зберегти час і кошти, але так само очікують, що наступним кроком стане перегляд штрафних санкцій та посилення тиску на малий бізнес.

Поганий бізнес-клімат, незбалансовані штрафи та комфортний режим роботи у тіні — головні причини, через які бізнес не воліє показувати свій "кеш" податківцям.

ЕП більш детально пояснює, що зміниться, коли, і якими можуть бути наслідки таких кроків уряду.

У чому новація

Середній, малий та мікро- бізнес — найпроблемніша категорія підприємців. Левова частка таких компаній працюють на спрощеній системі оподаткування, яка активно використовується для мінімізації податкових зобов’язань. З одного боку.

З іншого боку, "спрощенка" — це основна форма підтримки малих підприємців, серед який є й ті, хто працює "по-білому". Кожна спроба відмінити або модифікувати "спрощенку" призводить до соціального напруження, масових протестів і політичних конфліктів.

Так звана електронна фіскалізація, яка була напередодні анонсована — один із способів взяти під контроль готівкові операції компаній, левова частка яких працює саме на "спрощеній" системі.

Зараз готівкові операції обліковуються за допомогою касових апаратів (по іншому, реєстраторів розрахункових операцій, РРО, ЕП).

Нова ж система передбачає онлайн-реєстрацію будь-яких пристроїв — персональних комп'ютерів, планшетів, смартфонів — без подачі в контролюючі органи документів в паперовому вигляді та безкоштовне їх використання замість касових апаратів.

За даними ДФС, сьогодні 109 тисяч компаній зареєстрували 283 тисячі касових апаратів. За три останні роки кількість касових апаратів зросла майже на 63 тисячі, або на 28%. У 2017 році підрозділи аудиту провели більше 13,4 тис. фактичних перевірок, або 5% від 286 тис. господарських об’єктів, де застосовуються РРО. За результатами перевірок до підприємців було застосовано 387 млн грн штрафних санкцій, що на 25% більше минулорічного показника.

ДФС акцентує увагу на тому, що касові апарати непопулярні, незручні і дорогі у використанні. Традиційні РРО друкують лише паперові чеки, потребують наявності друкуючого пристрою.

За словами в.о. голови ДФС Мирослава Продана, щоб зареєструвати РРО потрібно відвідати органи ДФС та Центри сервісного обслуговування, оформити значну кількість паперових документів.

Вартість РРО коливається від 4 до 20 тис. грн. Послуги з технічного обслуговування та ремонту РРО, які забезпечуються центрами сервісного обслуговування, а також послуги інформаційних еквайєрів, якими передаються дані РРО, є платними і становлять мінімально 200 грн. щомісяця для кожного РРО.

Нова система e-Receipt передбачає виключно оnline реєстрацію комп’ютера, планшета чи смартфону через електронний кабінет та оnline передачу (отримання) даних.

Електронний чек генеруватиметься, реєструватиметься в системі ДФС і доповнюватиметься QR-кодом, після чого передаватиметься на персональний електронний пристрій — комп’ютер, телефон чи планшет.

За розрахунками Спілки українських підприємців, відміна сплати щомісячного обов’язкового сервісного обслуговування дозволить зекономити бізнесу 56,6 млн грн.

Процес фіскалізації ДФС

"Перехід на новий формат реєстрації та обліку касових апаратів спершу плануємо відпрацювати в рамках пілотного експерименту — у ньому зможуть брати участь усі бажаючі", — пояснює Продан.

Мета пілоту — відпрацювати і налагодити робочу модель застосування нових пристроїв обліку. "Протягом трьох місяців ДФС разом з розробниками програмного забезпечення повинні будуть розробити та запустити цей пілот", — додає Продан.

Проекти постанов є в розпорядженні ЕП. З документів випливає, що пілот планується провести до 31 грудня цього року. Перехід на е-реєстрацію розрахункових операцій повинен відбутися до 1 квітня 2019 року.

Фіскалізація торкнеться усіх підприємців, які працюють з готівкою, у тому числі роздрібних торгових точок, ринків, таксі. Очікуваний ефект від фіскалізації, повідомляють джерела ЕП в уряді, додаткові 27 млрд грн в бюджет.

Невдалий досвід

Впровадження системи — не перша спроба уряду взяти під контроль готівкові розрахунки.

У грудні 2014 року Верховна Рада внесла зміни до Податкового Кодексу. Депутати дозволили платникам єдиного податку другої і третьої (фізичні особи - підприємці) груп, які торгують на ринках, працюють у роздрібній торгівлі на пересувних засобах (наприклад, торгівля кавою в автофургончиках), а також спрощенцям першої групи не застосовувати касові апарати. У всіх інших випадках Рада зобов’язала платників єдиного податку другої і третьої груп їх застосовувати.

Норми набували чинності поступово: для спрощенців третьої групи — з 1 липня 2015 року, другої групи — з 1 січня 2016 року.

Прийняття цього закону збурило бізнес. Початок 2015 року супроводжувався масовими протестами підприємців під парламентським комітетом з питань податкової та митної політики та стінами уряду.

Бізнес вимагав відміни норми про запровадження РРО, заявляв про намір ініціювати відставку голови комітету Ніни Южаніної і на той момент профільного заступника міністра фінансів Олени Макеєвої.

Після піврічних переговорів з мітингувальниками та максимально напруженої підготовки поправок Верховна Рада послабила штрафні санкції і дозволила не встановлювати касові апарати підприємцям, які працюють у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг за умови, якщо їх річний валовий дохід не перевищує 1 млн грн.

Втім, навіть попри ці послаблення варіант з касовими апаратами не спрацював.

За оцінками МЕРТ рівень тіньової економіки наразі сягає 33%. Масштаби необлікованих операцій величезні.

В розпорядженні ЕП опинилась офіційна статистика: лише 3% юридичних осіб і 4,4% фізичних осіб-підприємців використовують у своїй діяльності касові апарати.

Причини фіаско із запровадження класичних РРО: незручність та дорога вартість встановлення та утримання касових апаратів, і, що найголовніше, відсутність у бізнесу мотивації їх використовувати. Очима ДФС: порушувати закон можна безкарно. Штраф за перше порушення порядку використання РРО символічний – 1 гривня.

З контролем та перевірками бізнесу також проблеми. План перевірок - публічна інформація.

"Ми часто стикаємось з тим, що до моменту перевірки платник юридично зникає і ми не можемо провести його перевірку і притягти його до відповідальності за невикористання касового апарату, а отже його готівковий оборот є необліковний", — розповідає Продан у розмові з ЕП.

"Інший приклад: приходимо, знаходимо порушника, штрафуємо, а штраф – 1 грн, й попереджаємо про усунення порушень. Через тиждень приходимо, а на тому ж самому місці з тим же самим товаром стоїть вже інша юрособа", — додає він..

Які ризики

Опитані ЕП представники бізнесу відзначають, що запровадження сиcтеми e-Receipt відповідає глобальним трендам.

"Оскільки торгівля з кожним роком все більше йде в он-лайн, відбувається її гаджетизація, фіскальні апарати другого рівня (зараз використовуються) скоро вимруть як клас, оскільки не зможуть конкурувати з більш технологічними рішенням. Такий перехід полегшить адміністрування готівкових розрахунків", —вважає керівник секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський.

"Нова система РРО хороше рішення для МСБ, які взагалі не використовують касові апарати. Вони одразу можуть перейти на зручний та економний режим обліку. Також нова модель вписується у бажаний бізнесу paper-free формат взаємодії бізнесу з держорганами", — зазначає виконавчий директор СУП Катерина Глазкова.

Вона прогнозує, що бізнес з обережністю може поставитися до перспективи переходу на нове програмне забезпечення, і масовий перехід відбудеться лише після завершення пілотного проекту.

"Окрім питання зменшення витрат, для бізнесу важливо, щоб система працювала без перебоїв, була інтегрована з іншими системами ДФС та бухгалтерськими програмами, і не потребувала постійного технічного вдосконалення", - додає Глазкова.

За словами віце-президента УСПП Юлії Дроговоз, запровадження нового продукту має як позитиви, так і ризики.

"Важливо, щоб програмний продукт був якісним і насправді синхронізувався з усіма пристроями. Для бізнесу, який має багато касових апаратів, нова система насправді допоможе зберегти дуже багато часу", - говорить Дроговоз.

Другий позитивний наслідок, за словами експерта, сьогодні серед малих компаній мало хто використовує цифровий підпис і e-Receipt підштовхне малих підприємців до переходу на електронний підпис.

Втім, найважливіші питання все ж залишаються невизначеними. У першу чергу це питання відповідальності. Дроговоз побоюється, що наступним кроком податківців та Мінфіну буде перегляд штрафних санкцій та посилення тиску на малий бізнес.

"Говорити про штраф в 1 гривню, звісно, можна, однак сьогодні штрафи за наступні порушення далеко не такі низькі. Зазвичай податківці знаходять кілька порушень, постійно виникають проблеми з тим, що вважати першим порушенням, до чого застосовувати цю одну гривню", — каже експерт.

Робити ставку на те, що перехід на e-Receipt забезпечить тотальну легалізацію також не варто.

По-перше, РРО - не єдина причина, чому бізнес працює в тіні. Він там залишається і через податкове навантаження на зарплату, і через складне адміністрування, і через тиск силовиків. "Перехід на електронні чеки - це не панацея від тіні", — наголошує Дроговоз.

По-друге, е-Receipt може спіткати доля касових апаратів через пасивну позицію бізнесу. У бізнесу наразі немає підстав покидати комфортну зону "тіні" та відмовлятися від схем з мінімізації податкових зобов’язань. А будь-які спроби змусити його це зробити через підвищення штрафів можуть призвести до протестів.

Чого ще не вистачає

Щоб е-Receipt запрацювала на повну силу і стала обов’язковою до використання, самих лише постанов уряду мало. Потрібні зміни до Податкового Кодексу та синхронізація нових правил з чинною нормативною базою.

"В цьому контексті паралельно із запуском пілотного проекту має здійснюватися і дерегуляція роботи зі "старими" приладами. Необхідно прийняти зміни до наказу Мінфіну щодо реєстрації РРО та книг обліку розрахункових операцій та постанови НБУ про ведення касових операцій у національній валюті", — зазначає Глазкова.

За її словами, для того, щоб скасувати дублювання норм щодо відповідальності в сфері обігу готівки та зменшення можливості для зловживань з боку контролюючих органів, потрібно скасувати указ президента про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки.

"Це дозволить відмінити п’ятикратні штрафи для бізнесу за порушення вимог законодавства в сфері обігу готівки", — резюмує вона.

За інформацією ЕП, ДФС та Мінфін готують відповідний законопроект поправок в Податковий Кодекс. В ньому й будуть визначені остаточні правила роботи нової системи.