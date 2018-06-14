Всі розділи
Укр / Рус

Hyperloop з'явиться в Україні через п'ять років — Омелян

Четвер, 14 червня 2018, 14:55
 

Міністерство інфраструктури України та компанія Hyperloop Transportation Technologies домовилися про співпрацю в галузі розвитку технологій високошвидкісного транспортування Hyperloop.

Про це повідомляє Liga.net.

Відповідний меморандум підписали сьогодні, 14 червня, міністр інфраструктури Володимир Омелян та головний виконавчий директор HTT Дірк Алборн.

"Ми сьогодні підписали меморандум про співпрацю між компанією, яка є найбільшою в світі по розробці технологій Hyperloop - транспорту нового покоління, який дасть світу нечувану швидкість, нечувані можливості і нечувані технології. Одним з ключових підсумків цього візиту є наш чіткий намір спільно працювати над розробкою цих технологій", - зазначив Омелян.

Міністр додав, що сподівається на відкриття найближчим часом RND-центру та Дата-центру в Україні, який буде займатися не лише технологією Hyperloop, а й новими матеріалами, новими складовими компонентами сучасних транспортних можливостей світу.

"Ми будемо спільно розробляти технології та домовилися спільно шукати інвесторів цього проекту", - зазначив міністр.

За його словами, проект повинен бути комерційно успішним.

"Це не повинна бути якась ідея, яка датується урядом, або держкомпанією на державному рівні. Це повинна бути прозора бізнес-модель яка генерує прибуток", - зазначив Омелян.

За словами міністра планується створення спільного центру з розробок технологій в Києві, або Дніпрі.

Що стосується термінів реалізації проекту, Омелян зазначив, що в цьому році завершується попереднє ТЕО проекту, а в наступному році планується починати тестування тестової труби в Україні.

"Все буде залежати від нашої співпрацю з HTT. Якщо буде доцільним провести тестування на існуючому майданчику в Тулузі (Франція), а в Україні будувати, умовно Hyperloop, версія 2.0, ми підемо цим шляхом. Все буде залежати від того, наскільки це буде економічно ефективно", - сказав Омелян.

Він додав, що розраховує, що технологія Hyperloop буде реалізована в Україні в перспективі 5-10 років.

"Вперше Hyperloop буде тестуватися на експериментальній ділянці в Тулузі. Перший комерційний запуск можливий в ОАЕ. Я хочу, щоб в найближчі 5 років ми прийшли хоча б до однієї лінії Hyperloop в Україні. Буде правильно провести переговори з партнерами в Китаї і Європейському Союзі і з'єднати Hyperloop доставку вантажів з Китаю до країн ЄС", - сказав міністр інфраструктури.

Як повідомлялося, 22 лютого міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна наступного року може почати будівництво тестового майданчика в місті Дніпро для впровадження в країні надшвидкісного сполучення типу Hyperloop за кошти приватних інвесторів.

У Мінінфраструктури заявили, що квиток на Hyperloop коштуватиме дешевше, ніж на літак і поїзд.

Hyperloop - це розроблена Ілоном Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.

Рекомендуємо почитати: Фантазери чи реалісти? Що треба знати про Hyperloop в Україні

Омелян
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Найбільший виробник електротранспорту зацікавився Україною - Омелян 6 червня 2018, 13:50
Омелян озвучив прямі й непрямі збитки від "Кримського мосту" 16 травня 2018, 15:10
Ремонт двох великих автомагістралей обіцяють закінчити в травні 9 квітня 2018, 13:37
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті