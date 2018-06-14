Hyperloop з'явиться в Україні через п'ять років — Омелян

Міністерство інфраструктури України та компанія Hyperloop Transportation Technologies домовилися про співпрацю в галузі розвитку технологій високошвидкісного транспортування — Hyperloop.

Про це повідомляє Liga.net.

Відповідний меморандум підписали сьогодні, 14 червня, міністр інфраструктури Володимир Омелян та головний виконавчий директор HTT Дірк Алборн.

"Ми сьогодні підписали меморандум про співпрацю між компанією, яка є найбільшою в світі по розробці технологій Hyperloop - транспорту нового покоління, який дасть світу нечувану швидкість, нечувані можливості і нечувані технології. Одним з ключових підсумків цього візиту є наш чіткий намір спільно працювати над розробкою цих технологій", - зазначив Омелян.

Міністр додав, що сподівається на відкриття найближчим часом RND-центру та Дата-центру в Україні, який буде займатися не лише технологією Hyperloop, а й новими матеріалами, новими складовими компонентами сучасних транспортних можливостей світу.

"Ми будемо спільно розробляти технології та домовилися спільно шукати інвесторів цього проекту", - зазначив міністр.

За його словами, проект повинен бути комерційно успішним.

"Це не повинна бути якась ідея, яка датується урядом, або держкомпанією на державному рівні. Це повинна бути прозора бізнес-модель яка генерує прибуток", - зазначив Омелян.

За словами міністра планується створення спільного центру з розробок технологій в Києві, або Дніпрі.

Що стосується термінів реалізації проекту, Омелян зазначив, що в цьому році завершується попереднє ТЕО проекту, а в наступному році планується починати тестування тестової труби в Україні.

"Все буде залежати від нашої співпрацю з HTT. Якщо буде доцільним провести тестування на існуючому майданчику в Тулузі (Франція), а в Україні будувати, умовно Hyperloop, версія 2.0, ми підемо цим шляхом. Все буде залежати від того, наскільки це буде економічно ефективно", - сказав Омелян.

Він додав, що розраховує, що технологія Hyperloop буде реалізована в Україні в перспективі 5-10 років.

"Вперше Hyperloop буде тестуватися на експериментальній ділянці в Тулузі. Перший комерційний запуск можливий в ОАЕ. Я хочу, щоб в найближчі 5 років ми прийшли хоча б до однієї лінії Hyperloop в Україні. Буде правильно провести переговори з партнерами в Китаї і Європейському Союзі і з'єднати Hyperloop доставку вантажів з Китаю до країн ЄС", - сказав міністр інфраструктури.

Як повідомлялося, 22 лютого міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна наступного року може почати будівництво тестового майданчика в місті Дніпро для впровадження в країні надшвидкісного сполучення типу Hyperloop за кошти приватних інвесторів.

У Мінінфраструктури заявили, що квиток на Hyperloop коштуватиме дешевше, ніж на літак і поїзд.

Hyperloop - це розроблена Ілоном Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.

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