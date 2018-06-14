Мінінфраструктури: квиток на Hyperloop коштуватиме дешевше, ніж на літак і поїзд

Будівництво 1 км наземної труби Hyperloop коштуватиме близько 10 млн доларів, що дешевше за будівництво залізниці, а квиток коштуватиме дешевше, ніж на літак і поїзд.

Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник голови директорату державної політики у сфері цифрової інфраструктури на транспорті Міністерства інфраструктури Фарід Сафаров.

"За оцінками компаній, 1 км наземної труби Hyperloop коштуватиме 10 млн доларів. Це дешевше, ніж будувати залізницю. Правда, якщо будувати підземний Hyperloop, то це збільшує вартість будівництва разів у 8", - сказав він.

Сафаров зазначив, що ціна квитка не прораховувалася, тому що всі, хто займається розробкою Hyperloop, більш зважають на вантажоперевезення.

"Все почнеться з вантажоперевезень. Доки не переконаємося, що все безпечно, на пасажироперевезення мало хто переходитиме. Але з точки зору квитка, то він буде дешевше, ніж літак і залізниця. Тому що підтримувати інфраструктуру в Hyperloop дешевше", - зазначив він.

Також Сафаров повідомив, що з Одеси до Києва можна буде доїхати максимум за 30 хвилин.

"Таким чином він зможе перевозити більше людей. До того ж поїзд, який переміщується у вакуумі, вироблятиме енергію. Це буде також джерелом доходу", - сказав він.

Як повідомлялося, 22 лютого міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна наступного року може почати будівництво тестового майданчика в місті Дніпро для впровадження в країні надшвидкісного сполучення типу Hyperloop за кошти приватних інвесторів.

Hyperloop - це розроблена Ілоном Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.

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