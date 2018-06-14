СБУ не внесла до санкційного списку друга Путіна та його бізнес

Російський олігарх Аркадій Ротенберг та його компанія "Мінудобрєнія" відсутні у переліку фізичних та юридичних осіб, щодо яких запроваджено санкції в Україні, через відсутність пропозицій з боку СБУ.

Про це йдеться у відповіді на депутатський запит Сергія Лещенка та в копії звернення, яке є у розпорядженні Економічної правди.

"Відповідно до Закону "Про санкції" РНБО розглядає питання щодо застосування, скасування, внесення змін до санкцій винятково на підставі пропозицій Верховної Ради, Президента, Кабміну, Нацбанку, Служби безпеки України", - заявили в секретаріаті РНБОУ.

Рішення про застосування персональних економічних та інших обмежувальних заходів до російських підприємств хімічної промисловості та пов’язаних з ними українських компаній РНБО прийняла на підставі пропозицій СБУ.

12 квітня 2018 року президентом Порошенком було висловлено підтримку санкцій, запроваджених Сполученими Штатами Америки щодо юридичних і фізичних осіб, які пов'язані з російською агресією проти України, та офіційно заявлено про синхронізацію найближчим часом українського і американського санкційних режимів.

2 травня 2018 року РНБО прийняла рішення "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яке було введеного в дію указом президента.

Однак, в українському санкційному списку, на відміну від американського, відсутні фігури з оточення президента РФ Володимира Путіна – троє представників сім’ї Ротенбергів: Борис Романович, Аркадій Романович та Роман Борисович.

Також під санкції не потрапило російське підприємство "Мінудобрєнія" (м. Розсош), яке належить Аркадію Ротенбергу – давньому другу Путіна та його "гаманцю".

"Мінудобрєнія" лише у 2017 році поставило в Україну 168,3 тис тонн аміаку та 161,7 тис тонн добрив.

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Економічна правда