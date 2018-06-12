OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ

Про H&M, грошові перекази та борги великого бізнесу.

Про грошові перекази. Національний банк вніс зміни до правил здійснення переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні.

Про місію МВФ. Приїзд місії Міжнародного валютного фонду до Києва залежить від перегляду внутрішніх тарифів на газ і досягнення збалансованого державного бюджету.

Про банківські рахунки. В Україні банківські рахунки мають тільки 63% громадян, що говорить про все ще низький рівень фінансової інклюзії для українців.

Про H&M. Один з найбільших в світі модних рітейлерів H&M відкриє свій перший магазин в серпні в Lavina Mall.

Про облгази. НАК "Нафтогаз України" просить Кабмін посприяти у вирішенні проблеми оплати газорозподільних мереж, що належать держкомпанії.

Про борги великих бізнес-груп. Найбільші бізнес-групи України дуже погано обслуговують свої кредити. Без урахування групи "Приват" частка проблемної заборгованості ТОП-5 бізнес-груп сягає 82%.







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