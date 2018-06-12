OVERTIME: ГОЛОВНІ ПОДІЇ ДНЯ
Про H&M, грошові перекази та борги великого бізнесу.
Про грошові перекази. Національний банк вніс зміни до правил здійснення переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні.
Про місію МВФ. Приїзд місії Міжнародного валютного фонду до Києва залежить від перегляду внутрішніх тарифів на газ і досягнення збалансованого державного бюджету.
Про банківські рахунки. В Україні банківські рахунки мають тільки 63% громадян, що говорить про все ще низький рівень фінансової інклюзії для українців.
Про H&M. Один з найбільших в світі модних рітейлерів H&M відкриє свій перший магазин в серпні в Lavina Mall.
Про облгази. НАК "Нафтогаз України" просить Кабмін посприяти у вирішенні проблеми оплати газорозподільних мереж, що належать держкомпанії.
Про борги великих бізнес-груп. Найбільші бізнес-групи України дуже погано обслуговують свої кредити. Без урахування групи "Приват" частка проблемної заборгованості ТОП-5 бізнес-груп сягає 82%.
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"Домінанта" — все. Як банкрутство великого страховика вдарить по водіях
Страхова компанія "Домінанта", одна з десяти найбільших на ринку "автоцивілки", збанкрутувала, через що тисячі водіїв не зможуть отримати компенсації у разі настання страхових випадків.
Школа від депутата, або Як купують виборців за їхні ж гроші
Субвенція на соціально-економічний розвиток перетворилася на політичний підкуп. За рахунок платників податків. Як це відбувається, і як це припинити.