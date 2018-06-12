Стало відомо, коли і де H&M відкриє свій перший магазин

Один з найбільших в світі модних рітейлерів H&M відкриє свій перший магазин в серпні в Lavina Mall.

Про це повідомляє retailers.ua.

Відзначається, що перший в Україні магазин займе площу 2 900 кв.м і запропонує колекції модного одягу, а також товари для дому H&M HOME.

"Ми щасливі нарешті відкрити в Україні наш перший магазин. Це велика честь для нас - привезти стиль і свідомий шопінг в Київ, і надихати шанувальників моди на самовираження", - прокоментував генеральний директор H&M в Україні Домінік Фантачіно.

Нагадаємо, у 2018 році один з найбільших міжнародних ритейлерів H&M планує відкрити два-три магазини в Києві.

Економічна правда