Стало відомо, коли і де H&M відкриє свій перший магазин
Вівторок, 12 червня 2018, 14:10
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Один з найбільших в світі модних рітейлерів H&M відкриє свій перший магазин в серпні в Lavina Mall.
Про це повідомляє retailers.ua.
Відзначається, що перший в Україні магазин займе площу 2 900 кв.м і запропонує колекції модного одягу, а також товари для дому H&M HOME.
"Ми щасливі нарешті відкрити в Україні наш перший магазин. Це велика честь для нас - привезти стиль і свідомий шопінг в Київ, і надихати шанувальників моди на самовираження", - прокоментував генеральний директор H&M в Україні Домінік Фантачіно.
Нагадаємо, у 2018 році один з найбільших міжнародних ритейлерів H&M планує відкрити два-три магазини в Києві.
Економічна правда