Нацбанк спростив грошові перекази

Національний банк вніс зміни до правил здійснення переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

По-перше, банкам та їх клієнтам (фізичним особам-резидентам) надається можливість застосовувати комунікаційні технології Paperless під час переказів іноземної валюти.

"Так, клієнти банків зможуть подавати електронні копії підтвердних документів для здійснення переказів іноземної валюти за межі України з поточних рахунків. А банки зможуть створювати електронні копії підтвердних документів, поданих фізособами для здійснення переказу в паперовій формі, для їх подальшого зберігання", - йдеться у повідомленні.

По-друге, фізособи отримують можливість за допомогою міжнародної платіжної системи ініціювати у гривні переказ в іноземній валюті за межі України, а також за рішенням відправника переказу, що ініційований із-за кордону в іноземній валюті, отримати такий переказ в Україні в гривні (тобто, у валюті, відмінній від валюти його ініціювання).

Зазначені зміни набувають чинності з 12 червня.

Як повідомлялося, Національний банк готує план дій на випадок зриву співпраці України з МВФ.

Економічна правда