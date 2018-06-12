Всі розділи
Укр / Рус

Нацбанк спростив грошові перекази

Вівторок, 12 червня 2018, 10:05

Національний банк вніс зміни до правил здійснення переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

По-перше, банкам та їх клієнтам (фізичним особам-резидентам) надається можливість застосовувати комунікаційні технології Paperless під час переказів іноземної валюти.

"Так, клієнти банків зможуть подавати електронні копії підтвердних документів для здійснення переказів іноземної валюти за межі України з поточних рахунків. А банки зможуть створювати електронні копії підтвердних документів, поданих фізособами для здійснення переказу в паперовій формі, для їх подальшого зберігання", - йдеться у повідомленні.

По-друге, фізособи отримують можливість за допомогою міжнародної платіжної системи ініціювати у гривні переказ в іноземній валюті за межі України, а також за рішенням відправника переказу, що ініційований із-за кордону в іноземній валюті, отримати такий переказ в Україні в гривні (тобто, у валюті, відмінній від валюти його ініціювання).

Зазначені зміни набувають чинності з 12 червня.

Як повідомлялося, Національний банк готує план дій на випадок зриву співпраці України з МВФ.

Економічна правда

НБУ гроші
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Офіційний курс: гривня продовжує зміцнюватися 12 червня 2018, 09:03
НБУ минулого року покарав банки 155 разів 11 червня 2018, 20:16
НБУ подав нові позови проти Коломойського на 10 мільярдів 11 червня 2018, 14:35
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті