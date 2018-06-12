Частка "поганих" боргів п'ятірки найбільших бізнес-груп навіть без "Привата" досягає 82%

Найбільші бінес-групи України дуже погано обслуговують свої кредити, констатує Національний банк України, не уточнюючи назви бізнес-груп.

Про це сказав заступник директора департаменту фінансової стабільності Євген Дубогриз на презентації 5-го Звіту про фінансову стабільність, передає "Інтерфакс-Україна".

"Без урахування групи "Приват" у нас частка проблемної заборгованості ТОП-5 бізнес-груп - це 82%. З "Приватом" - це 93%!" - зазначив він.

Згідно з документом, сумарний обсяг валових кредитів п'ятірці найбільших бізнес-груп становить близько 125 млрд грн, або 14% всіх кредитів корпоративному сектору.

Нацбанк уточнює, що на десятку найбільших бізнес-груп припадає 21% всіх кредитів, на двадцятку - 27%, тоді як частка "поганих" кредитів у них відповідно 79% і 76%.

"Дуже багато кредитів у нас сконцентровано або на великих позичальників, або на найбільші бізнес-групи. І саме в найбільших бізнес-групах - боржниках України зафіксована найгірша платіжна дисципліна", - констатував Дубогриз.

Він додав, що в ході переговорів з позичальниками і банками Нацбанк бачить негативну тенденцію, що великі недобросовісні позичальники спеціально затягують реструктуризацію боргів, чекають, а іноді і вимагають від банків пільгових умов, наприклад, списання частини боргу або нульові відсотки на роки з погашенням в кінці терміну.

"За великим рахунком, боржники зараз мають більше сили, тим більше можливості, не платити за своїми боргами, ніж банки працювати з цими боржниками", - зазначив представник Нацбанку. Він закликав до прийняття законів про захист кредиторів та реформі судової системи.

"Якщо банки не будуть координуватися з метою врегулювання заборгованості великих груп, ці борги ніколи не будуть повернуті", - роблять висновок у свіжому Звіті про фінансову стабільність.

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Економічна правда