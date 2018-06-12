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Глава Нацбанку розповів, коли прибуде місія МВФ

Вівторок, 12 червня 2018, 12:35
 

Приїзд місії Міжнародного валютного фонду до Києва залежить від перегляду внутрішніх тарифів на газ і досягнення збалансованого державного бюджету.

Про це повідомив глава Національного банку України Яків Смолій, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що ті питання, які ще не вирішені, все взаємопов'язані, тому для приїзду місії необхідний і черговий перегляд ринку газу і переговори з Мінфіном за збалансованим бюджетом", - сказав він.

Раніше голова НБУ Яків Смолій заявив, що у Нацбанку очікують отримання п'ятого траншу МВФ до осені цього року.

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Економічна правда

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