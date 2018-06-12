"Домінанта" — все. Як банкрутство великого страховика вдарить по водіях

Страхова компанія "Домінанта", яка входила в ТОП-10 на ринку "автоцивілки", збанкрутувала, через що тисячі водіїв не зможуть отримати компенсації у разі настання страхових випадків.

Напередодні стало відомо, що страхова компанія "Домінанта" втратила ліцензії. Від компанії лишились лише зобов’язання на сотні мільйонів гривень, працівники звільнені, офіс зачинено.

Незабаром почнеться процедура ліквідації страховика, яка триватиме роками.

До кінця червня у "Домінанти" також відберуть членство в моторному бюро (МТСБУ). Це означає, що постраждає чимало українських водіїв, які придбали страхові поліси у компанії.

У страховика було близько 300 тисяч дійсних страхових полісів ОСЦПВ (поліси обов'язкового страхування, "автоцивілка", ЕП),

Тепер при настанні страхових випадків тисячі водіїв не зможуть отримати свої компенсації.

"Сімейна" справа

Страхова компанія Домінанта ще 5 років тому була однією з найбільш перспективних на страховому ринку України. Тоді її учасники ринку пов’язували з екс-головою НБУ Сергієм Арбузовим.

За часів Януковича компанія отримувала найвигідніші державні замовлення. Так, "Домінанта" страхувала від нещасних випадків пасажирів "Укрзалізниці", автопарк НБУ та українських фермерів в рамках державних програм підтримки.

Після Революції гідності позиції компанії суттєво погіршились.

Страховики кажуть, що тоді компанія втратила зв'язок з Арбузовим і перейшла під вплив екс-керівників Нацкомфінпослуг часів Януковича. Також в певний час, після зміни влади компанію на ринку пов’язували з впливовим народним депутатом "Народного фронту" Максимом Поляковим.

Великі компанії – великі проблеми

Ще у 2015 році компанію могла втратити членство в МТСБУ. Вже тоді "Домінанті" пророкували банкрутство.

Показники компанії погіршувались і протягом останнього року, зокрема щокварталу зростала кількість скарг на дії страховика. Утім, за даними профільного журналу Insurance Top, за результатами 2017 року "Домінанта" зібрала 163,8 млн грн страхових премій.

Більшу частину коштів компанія збирала на ринку "автоцивілки", у цьому сегменті компанія була в топ-10 на ринку. За даними МТСБУ, на кінець першого кварталу 2018 року у СК "Домінанта" були дійсними більше 287 тисяч відповідних договорів.

Якщо припустити, що рівень збитковості за договорами "автоцивілки" — це два страхових випадки на 100 договорів, то за відповідними угодами настане або вже настало близько 5575 страхових випадків.

За статистикою МТСБУ, розмір середньої виплати за результатами першого кварталу.2018 року становить близько 17 тис. грн. Отже, сума зобов'язань страховика за цими подіями становитиме, щонайменше, 98 млн грн. І цих коштів у компанії вже немає.

За законом МТСБУ здійснює відшкодування потерпілим за договорами ОСЦПВ страховика після визнання його банкрутом та/або ліквідації. Але в кращому випадку, на практиці, цей процес триває кілька років. Це визнають і в самому бюро.

"Аби здійснювати відшкодування потерпілим швидше — одразу після визнання страховика неплатоспроможним — МТСБУ разом із страховиками підготували нову редакцію закону про ОСЦПВ, де передбачили суттєве спрощення процедури отримання відшкодування. На жаль, ці зміни досі не були розглянуті у Верховній раді", — пояснили ЕП в МТСБУ.

Хто винен і що робити

За останні чотири роки це вже не перший випадок подібного банкрутства, коли від компанії фактично не лишається нічого, крім зобов’язань. Причин декілька — слабкий нагляд регулятора (Нацкомфінпослуг) та відсутність покарання за фінансові злочини на страховому ринку.

"Так, СК "Домінанта" має багатомільйонні борги перед клієнтами, які накопичувались протягом останнього року. Проте Нацкомфінпослуг не застосувала дієвих заходів впливу до страховика, не ввела тимчасову адміністрацію до страхової компанії, не застосовувала і планів фінансового оздоровлення", — наголошує акціонер СК "Саламандра Юрій Явтушенко.

Хоча, за його словами, звітність "Домінанти" свідчила про те, що проблеми накопичувались поступово.

"А це каже про те, що Нацкомфінпослуг не використала всіх своїх інституційних повноважень, аби здійснювати пруденційний нагляд та контроль за якістю активів, хоча мала безліч приводів провести перевірку діяльності страховика. Дуже показово, що ліцензії компанії були анульовані одразу після проведення перевірки, коли всі працівники були вже звільнені, а офіс був зачинений", — додає Явтушенко.

Телефони компанії наразі також не працюють. За даними співрозмовників ЕП, частина співробітників компанії та агентів уже давно працюють в іншій страховій компанії.

Немає гарантій, що те ж саме не станеться з іншими українцями, які споживають страхові послуги. Договори обов'язкового страхування більшість водіїв купують за єдиним принципом "у кого дешевше", без попереднього аналізу самих компаній, з якими вони вступають у правові відносини.

Водночас, сподіватися на державне регулювання не доводиться: незважаючи на вимоги міжнародних партнерів, на страховому ринку України і надалі панує анархія.