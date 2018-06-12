Лише 63% українців мають банківські рахунки - Смолій

В Україні банківські рахунки мають тільки 63% громадян, що говорить про все ще низький рівень фінансової інклюзії для українців.

Про це заявив глава Національного банку Яків Смолій, виступаючи на форумі про фінансову інклюзії Finclusion UA ​​У Києві, передає УНІАН.

"У 2011 році 41% дорослого населення України мав хоча б один банківський рахунок. За шість років, тобто, в 2017 році, це показник виріс і становить вже 63% ", - сказав глава НБУ, посилаючись на оцінки Світового банку.

У той же час, він зазначив, що цей показник недостатній, так як 37% дорослого населення не мають рахунків в банках.

Як приклад Смолій навів показники таких країн, як Вірменія (48%), Чеська Республіка (81%), Угорщина (75%), Білорусь (81%), Австрія (98%), Королівство Нідерланди (100%), Данія ( 100%), де показник фінансової інклюзії значно вище.

Глава НБУ також зазначив, що для підвищення рівня фінансової інклюзії потрібно стимулювати розвиток новітніх фінансових технологій, посилювати захист прав споживачів і працювати над підвищенням фінансової грамотності населення.

"Фінансова інклюзія - шлях до майбутнього зростання економіки за допомогою мобілізації заощаджень населення, інвестицій в розвиток економіки України, а також диверсифікацію фінансової системи", - підкреслив Смолій.

Економічна правда