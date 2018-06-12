"Нафтогаз" просить Кабмін вирішити проблему оплати мереж облгазами

НАК "Нафтогаз України" просить Кабмін посприяти у вирішенні проблеми оплати газорозподільних мереж, що належать держкомпанії.

Про це йдеться в листі глави компанії Андрія Коболєва на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

У ньому вказується, що "Нафтогаз" є власником об'єктів газорозподільних систем сукупною вартістю 588 млн гривен, але отримувати оплату за їх експлуатацію від облгазів, в руках яких знаходиться це майно, НАК не може.

Причиною тому є "Кодекс газорозподільних систем", затверджений у вересні 2015 р Нацкомісією з регулювання енергетики.

Цим Кодексом затверджено три шаблони договорів про експлуатацію мереж, але ні в одному з них не передбачено встановлення оплати за мережі.

"Відштовхуючись від позиції Мін'юсту, договори, передбачені в Кодексі, не є типовими, а надані тільки як зразок. У зв'язку з цим рішенням правління "Нафтогазу" були затверджені умови договору на експлуатацію газорозподільних систем, які за формою, порядку і розміру експлуатації є аналогічними до договору, затвердженого постановою Кабміну №95 від 21 лютого 2017 р.", - йдеться в листі "Нафтогазу".

Там написано, що пропозицію про укладення такого договору було передано всім облгазам, але більшість з них відмовилися.

Єдиною компанією, яка уклала договір в редакції НАК став "Донецькоблгаз", який раніше контролювався Сергієм Курченко, а зараз фактично управляється місцевим менеджментом.

За даними "Нафтогазу", нещодавно "Донецькоблгаз" звернувся в НКРЕКУ з проханням включити в його тарифи витрати на оплату експлуатації мереж, але регулятор відмовив, вказавши в якості причини невідповідність договору вищезгаданого "Кодексу газорозподільних систем".

"Така позиція Нацкомісії є непослідовною. Подальше зволікання НКРЕКУ з врегулюванням порушеного питання заподіє значні збитки компанії. Ситуація, що склалася підштовхує компанію до прийняття заходів, спрямованих на припинення незаконного використання її майна шляхом проведення консервації власних об'єктів газорозподільних систем. Це може привести до відключення від газопостачання 129 населених пунктів в 16 областях.

"Необхідно прискорити в цілому вирішення питання про законодавче врегулювання платного використання газорозподільних систем. У цьому контексті необхідно терміново доопрацювати урядовий законопроект №6716, розгляд якого з незрозумілих причин було відкликано у вересні 2017 р. З огляду на викладене, просимо вас дати відповідне доручення Міненерго про необхідність проведення узгодженої роботи з питань формування та реалізації державної політики в даній сфері, а також звернутися до НКРЕКУ з питання невідкладного внесення змін в "Кодекс газорозподільних систем", - йдеться в листі.

Дмитро Рясний, ЕП