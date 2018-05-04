OVERTIME: ГОЛОВНІ ЕКОНОМІЧНІ ПОДІЇ

Про "євробляхи", погашення боргів та футбол.

Про погашення боргів. Україна повернула МВФ 450 млн доларів.

Про санкції. Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції щодо юридичних і фізичних осіб, які пов’язані з російською агресією проти України.

Про суд щодо "Укрпошти". "Нова пошта" подала до суду на Національний банк через видачу ліцензії для "Укрпошти".

Про "Укртелеком" і Ахметова. Високий суд Лондона відхилив заяву компанії SCM Financial Overseas Limited про направлення на новий розгляд до Лондонського міжнародного арбітражного суду справи щодо продажу "Укртелекому".

Про держбюджет. Доходи державного бюджету України за чотири місяці поточного року становили 272,45 мільярда гривень, що на 5,1 мільярда гривень менше від запланованого.

Про "євробляхи". Обговорення з активістами законопроекту щодо механізму легалізації автомобілів з єврономерами можливі тільки після того, як буде узгоджено питання про захист вітчизняного ринку.

Про завод Богуслаєва. Влада Білорусі хоче націоналізувати Оршанський авіаремонтний завод, 60% якого належить президенту компанії "Мотор Січ", народному депутату України В'ячеславу Богуслаєву.

Про резерви. Міжнародні резерви України зросли за квітень на 1,3% і на початок травня становили 18,421 млрд доларів.

Про футбол. Проведення в Києві 26 травня фіналу Ліги чемпіонів УЄФА з футболу не матиме значного впливу на валютний ринок України, як і на інфляцію і зростання економіки країни.

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