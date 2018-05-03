Держбюджет недовиконаний за доходами на 5 мільярдів

Доходи державного бюджету України за чотири місяці поточного року становили 272,45 мільярда гривень, що на 5,1 мільярда гривень менше від запланованого.

Про це Державна казначейська служба повідомляє на офіційному сайті.

Загальний фонд держбюджету недовиконаний за доходами за звітний період на 2,2%, або на 5,6 млрд грн. Спецфонд перевиконано за доходами на 2,2%, або на 511 млн грн.

У січні-квітні до бюджету надійшло 68,39 млрд грн ЄСВ, тоді як в квітні було перераховано до держбюджету 18,6 млрд грн.

У квітні держбюджет був перевиконаний за доходами на 2,2%, або на 1,67 млрд грн. Доходи держбюджету в минулому місяці склали 78,9 млрд грн при плані 77,2 млрд грн.

Загальний фонд держбюджету в квітні перевиконаний по доходах на 4,3%, або на 3,1 млрд грн, тоді як спецфонд недовиконаний за доходами на 20,2%, або на 1,4 млрд грн.

Як відомо, 7 грудня 2017 року Верховна Рада затвердила в цілому законопроект про державний бюджет на 2018 рік.

У доопрацьованому законопроекті порівняно із проектом, поданим на перше читання, доходи збільшено на 36,57 млрд гривень (або на 4,2%).

Видатки збільшено на 40,5 млрд гривень (або на 4,3%).

Дефіцит держбюджету збільшено на 3,9 млрд грн, покриття якого передбачено спецконфіскацією. Загалом від спецконфіскації закладено 4,7 млрд гривень надходжень.

Доходи держбюджету в 2018 році встановлено на рівні 917,9 млрд грн, витрати - на рівні 991,7 млрд грн.

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Економічна правда