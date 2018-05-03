СКМ Ахметова програла апеляцію у справі "Укртелекому"

Високий суд Лондона відхилив заяву компанії SCM Financial Overseas Limited про направлення на новий розгляд до Лондонського міжнародного арбітражного суду справи щодо продажу "Укртелекому".

Про це повідомили в прес-службі СКМ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Заява була подана з процесуальних підстав, і сьогоднішнє рішення ніяк не позначиться на законності розглянутих на даний момент претензій СКМ проти Raga. У поточному рішенні вказується, що Арбітражний суд все ж не врахував "потенційно дуже важливі докази", в результаті розгляду яких результат справи і рішення арбітражу могли б бути іншими", - йдеться в заяві.

СКМ пояснює, що оскарження арбітражного рішення у Високому суді Лондона було засновано на тому, що LCIA повинен був відкласти його винесення до завершення судових розглядів про приватизацію "Укртелекому" в Україні.

Це дало б можливість врахувати і розглянути всі істотні факти по даній справі.

"Ми розчаровані сьогоднішнім рішенням Високого суду, і, тим не менш, це жодним чином не означає, що арбітраж LCIA прийшов до правильного висновку в своєму рішенні проти СКМ. Як зазначив суддя, сьогоднішнє рішення зводиться виключно до процесуального питання", - наводиться в заяві коментар директора з міжнародних відносин та зв'язків з інвесторами CКM Джока Мендози-Вілсона.

За словами топ-менеджера, при оцінці рішення LCIA по суті Високий суд Лондона зробив висновок, що дії Арбітражного суду стали причиною "істотною несправедливості" по відношенню до СКМ в зв'язку з тим, що рішення арбітрів могло бути зовсім іншим, якби вони відклали прийняття рішення до завершення судового провадження в українських судах.

"Що особливо важливо, суддя відхилив неправдиву заявц Raga про те, що існує ризик будь-якого "виведення" активів з боку групи СКМ", - підкреслив Мендоза-Вілсон.

У заяві СКМ також зазначається, що існуючий спір не робить якого-небудь впливу на звичайну бізнес-діяльність групи СКМ та її активів.

Нагадаємо, суд Лондона у червні 2017 року зобов'язав "СКМ" Ріната Ахметова доплатити 760 мільйонів доларів кіпрській компанії Raga Establishment Ltd за "Укртелеком".

Раніше Окружний суд міста Нікосії (Кіпр) заморозив активи українського олігарха Ріната Ахметова на 820 млн доларів за позовом кіпрської компанії Raga Establishment, власником якої є колишній український банкір Денис Горбуненко.

На початку 2017 року Raga Establishment Ltd (колишня назва - Epic Telecom Invest Ltd), викупила у фонду EPIC Укртелеком, а потім перепродала його у 2013 році Ахметову за 860 млн доларів.

Переговори між Raga і СКМ почалися ще в серпні 2012 року. Тобто через трохи більше року після приватизації.

Згідно з доводами відповідача, переговори почалися на вимогу екс-президента України Віктора Януковича. Нібито він попросив Ахметова купити частку в Укртелекомі.

За версією відповідача, в ході початкових переговорів щодо потенційної купівлі Укртелекому вважалося, що Хорошковський був міноритарним акціонером телеком-оператора з часткою, яка приблизно дорівнює 25%.

А Сергій Арбузов, який виступав довіреною особою президента-втікача в переговорах, нібито проінформував, що контрольний пакет у Дмитра Фірташа.

Згідно з доводами СКМ, Хорошковський пізніше продав свої акції власнику групи DF. І той став 100-процентним власником пакета акцій в операторі. Саме 100% акцій, а не 25% цікавили СКМ.

Але Raga зі свого боку заявляє, що Горбуненко купив компанію у її колишнього власника - Хорошковського. А Фірташ, за версією Raga, ніколи не був власником EPIC, він був кредитором цієї фірми. І тепер, відповідно, хоче повернути вкладені гроші.

Компанія заявляє, що в 2013 році продала "Укртелеком" Ахметову за 860 млн доларів, але отримала з цієї суми лише 100 млн доларів.

Лондонський арбітраж підтримав вимоги Raga, відхиливши при цьому зустрічні претензії компанії Ахметова про розірвання договору про покупку "Укртелекому".

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