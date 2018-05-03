Сім причин купити iPhone 8 замість iPhone X

ЕП вивчила технічні особливості нових смартфонів Apple і знайшла сім причин, чому краще купити iPhone 8 чи iPhone 8 Plus замість iPhone X.

12 вересня 2017 року Apple представила нові смартфони: iPhone 8, iPhone 8 Plus і топовий iPhone X. Їх офіційна ціна в Україні — від 22 499 грн до 35 999 грн. iPhone X 64 Гб коштує на 9 500 грн дорожче, ніж iPhone 8 Plus 64 Гб.

ЕП вивчила технічні особливості нових смартфонів Apple і знайшла сім причин, чому краще купити iPhone 8 чи iPhone 8 Plus замість iPhone X.

1. iPhone X набагато дорожчий за iPhone 8.

Це головний фактор для більшості людей. iPhone 8 Plus на 9 500 грн дешевший за iPhone X, а iPhone 8 дешевший, ніж iPhone X, на 13 500 грн. Причому в обох випадках мова йде про офіційно ввезений гаджет з об’ємом пам'яті 64 Гб.

Тобто на купівлі новинки можна зекономити від 365 дол до 520 дол й отримати смартфон, що майже не поступається iPhone X. Нижче — докази.

2. iPhone 8 та iPhone 8 Plus мають ті ж самі "мізки", що й iPhone X.

Усі три гаджети оснащені головним процесором A11 Bionic з вбудованим чіпом Neural Engine для машинного навчання, а також процесором руху М11 і триядерним графічним прискорювачем.

Єдина відмінність у тому, як телефони використовують ці функції.

В iPhone X чіп A11 та нейронний двигун використовуються для нової системи розпізнавання обличчя Face ID, якої нема в iPhone 8. Проте ці "мізки" працюють під управлінням iOS 11. Це означає, що користувачі iPhone 8 та iPhone X отримують однакові програми, однакову екосистему та однакові можливості.

3. Touch ID швидший за Face ID.

Touch ID, який використовується для розблокування пристрою та оплати товарів через Apple Pay, — перевірена функція. Face ID в більшості випадків теж працює, але, як зазначають світові технічні оглядачі, Face ID менш надійний, ніж Touch ID, і працює не так швидко. Крім того, Touch ID не вимагає від користувача дивитися на екран смартфона.

4. iPhone 8 та iPhone 8 Plus теж підтримують бездротову зарядку.

iPhone 8, iPhone 8 Plus і iPhone X підтримують Qi-стандарт бездротової зарядки та прискорену зарядку. Однак цей гаджет необхідно придбати окремо. Власний бездротовий зарядний пристрій AirPower Apple планує вивести на ринок після 2018 року. Деякі видання стверджують, що він коштуватиме 199-294 дол.

5. У iPhone 8 Plus та iPhone X майже однакові головні камери.

Усі камери мають роздільну здатність 12 мегапікселів. Модулі мають діафрагму f/1,8, завдяки чому знімки на ширококутову камеру, зроблені обома смартфонами, майже не відрізняються. Єдина відмінність — iPhone X має оптичну стабілізацію зображення. Це дозволяє робити чіткіші знімки увечері.

Всі камери записують 4K-відео з частотою 24, 30, 60 fps та уповільнене відео 1080p з частотою 120 fps або 240 fps.

6. В iPhone 8 нема "чубчика" у верхній частині.

Уперше після презентації ключового продукту — iPhone — Apple критикували так гучно. Причина — виїмка на екрані iPhone X. На думку власників цього гаджета, вона не додає зручності при користуванні смартфоном. Головним конкурентам Apple вдалося уникнути цього "чубчика" у своїх флагаманах.

Виїмка необхідна для роботи високотехнологічної системи TrueDepth, що лежить в основі технології Face ID. Між тим, виїмка надто помітна і викликає дискомфорт: "чубчик" завжди впадає у вічі.

Крім того, багато додатків не оптимізовані для унікальної форми екрана iPhone X. Це означає, що додатки виглядають так, ніби вони запущені на iPhone 7 чи iPhone 8. При цьому частина екрана смартфона не використовується.

7. Батареї iPhone 8 та 8 Plus "живуть" довше.

iPhone X має надзвичайно великий час автономної роботи — 12-13 год. Між тим, iPhone 8 працює 13-14 год, а iPhone 8 Plus — 14-15 год. iPhone 8 і iPhone 8 Plus мають один з найкращих показників автономної роботи у своєму класі.